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快訊／高雄也對柯文哲出手了　開出「脫罩嗨歌」舉發通知書

記者賴文萱／高雄報導

台北市長柯文哲先前在聯歡晚會上台未戴口罩高歌，桃園市前議員王浩宇又在臉書踢爆，柯文哲上月12日出席高雄的民眾黨活動「華山論壇」，期間率黨員們在台上群聚唱歌，卻全員未戴口罩，根本是製造防疫破口。對此，高雄市衛生局回應，已依據現場舉證開出舉發通知書，會依行政程序法進行後續處置。

▲▼柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇又爆柯文哲12日在高雄脫罩歡唱，點名高市府「請問罰不罰？」（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

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柯文哲在台中脫罩歡唱已被台中市開罰3000元，高雄部分，高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，接獲民眾檢舉下，依據現場舉證，已經開出舉發通知書，後續會依行政程序法，要求一定時間內完成相關意見，再進行後續處置。

▲▼柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇質疑民眾黨「防疫破口是自己製造的？」（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

王浩宇在臉書貼出一段影片，內容是柯文哲手拿麥克風，與民眾黨黨員在台上高歌，但周圍所有人都沒戴口罩。他質疑，指揮中心3月份明確規定，飛沫、呼吸空氣量大，所以唱歌須全程配戴口罩，但民眾黨上月12日在高雄舉辦華山論壇時卻沒遵守，「原來，防疫破口是自己製造的」、「這麼多人沒戴口罩的群聚，這樣OK嗎？」

王浩宇指出，「獅子王案，當初就是這樣的集體的在台上唱歌，最後造成嚴重的疫情擴散，有多人接連確診，造成全台幾百人死亡。高雄市衛生局，請問罰不罰？」文末，他更標記民眾黨三民區市議員參選人李佳玲，「Hello？」

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