參加台中婚宴釀高雄3娛樂場所群聚　他隱匿足跡慘了！最高罰30萬

▲金芭黎舞廳再次傳出確診個案。（圖／資料照／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心今（7）日公布，新增382例本土病例，其中，高雄市增加59例，再度創下單日新高。其中，造成3家娛樂場所群聚事件的感染源已經找到，指標個案25606曾與參加台中喜宴個案23388接觸，但由於案23388疫調時未據實以告，高市衛生局將依法開罰6-30萬。

市長陳其邁表示，當時引起群聚事件的雅閣感染源，已經找到了，發現一位案25606，他在金芭黎跟雅閣都有活動，其中，薩克斯風女樂手在3月31日接觸這位案25606，因為他有上去唱歌造成感染。而這位案25606曾在3/29與案23388接觸，案23388則在3/26參加台中婚宴後回來染疫。

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不過，由於案23388在參與台中喜宴後，回來跟案25606有接觸，但在先前疫調當中，卻隱匿足跡，沒有據實提供曾與案25606接觸過，高市衛生局將根據相關疫調狀況，依法開罰6-30萬。

▲▼高雄3家娛樂場所群聚。（圖／高雄市政府）





▲高雄特定娛樂場所即日起擴大採檢。（圖／高雄市政府提供）

因應娛樂場所確診連環爆，高雄市長陳其邁昨天也宣布，特定娛樂場所即日起（4/6~4/8）擴大採檢，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所。

其中，高市府要求工作人員／從業人員（含流動工作人士），全體員工皆應持有3日內PCR陰性證實。此外，皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應街種第3劑，否則不得提供服務。