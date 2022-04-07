愛子公主升大三「從沒到校上過課」！憂染疫傳給天皇　自主遠端

▲愛子公主升大三，決定繼續接受遠距教學。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本愛子公主就讀於學習院大學，目前剛升大三，然而身旁的宮內廳幹部則透露，有鑑於日本疫情持續升溫，愛子公主決定自主留在御所遠端上課，以免因為自身染疫而傳染給德仁天皇與雅子皇后。事實上，愛子公主升大學前新冠疫情就爆發，因此她至今仍未到校上課過。

根據《富士新聞網》引述愛子公主身旁工作人員消息報導，目前就讀於學習院大學三年級的愛子公主已經決定，接下來的新學期不會到校上課，將繼續以遠端連線的方式上課。

儘管愛子公主本人非常想要親自到校與同學們一起在教室內上課，但是礙於目前日本疫情又有升溫趨勢，且感染病例大多是10歲至29歲的年輕族群，考慮到自己如果到校上課可能會增加染疫風險，進而傳染給德仁天皇與雅子皇后，因此還是決定繼續在御所內以線上的方式上課。

事實上，愛子公主在疫情爆發之際入學，因此至今從未在學校接受過線下的課程。消息一出，也引發網友熱議。網友紛紛表示，「相信愛子公主一定是能夠自主學習的人，因此在課業方面也很讓人放心。只是沒能享受到大學校園生活，和朋友一起聊天、吃飯，的確很可惜」、「愛子公主應該也很想到學校上課吧」、「愛子公主的判斷很成熟」、「希望至少最後一年可以到學校跟同學一起享受校園生活」等。

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