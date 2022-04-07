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日本憂心台灣有緊急狀況　自民黨擬提議「增國防費」震提高懾力

▲▼日本直升機護衛艦加賀號。（圖／路透）

▲日本憂心台灣有緊急狀況，研議增加防衛費，提高震懾力。（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京6日專電

擔憂台灣「有事」（有緊急狀況），日本執政黨自由民主黨在本月內將彙整向政府要求增加防衛費的建言內容。自民黨將催促日本政府引進提高國防震懾力的防衛裝備等。

日本經濟新聞報導，自民黨原本預定5月彙整要求政府增加防衛費的建言內容，但鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，日本輿論對安全保障的關心度增高，因此提前一個月，預定4月彙整建言內容，期待建言能反映於預定年底修訂的「國家安全保障戰略」。

國家安全保障戰略是日本外交、國防政策的基本方針，2013年擬定後，今年年底將首度修訂。

日本的防衛計畫大綱以及評估5年間防衛費（國防費）的中期防衛力整備計畫將進行調整，內容也將載入俄羅斯侵略烏克蘭導致安全保障環境激變的應對之道。

報導說，美國為了因應俄羅斯，不得不把投注於歐洲的軍力比例提高；因此在亞洲地區，為了對付中國、北韓，可能會逼日本要強化防衛力。鑑於烏克蘭遭俄羅斯侵略，自民黨希望喚起民眾對日本周邊可能發生緊急狀況的關注與討論。

自民黨要向政府提出建言的重點之一是提高防衛費。俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，美國已明示2023年度的國防費比2022年度增加4%；德國也宣布將國防費提高到國內生產毛額（GDP）的2%以上（至今是約1.5%）。

自民黨去年眾議院選舉政見記載，期待防衛費增到GDP的2%以上，因此本月之內要彙整的建言將記載防衛費增額到GDP的2%以上。自民黨正在研議達成此目標的時期或逐年增額的幅度等。

日本2022年度預算當中，防衛相關經費約占GDP的1%。即使包含日本海上保安廳（相當於海巡署）的預算、撫卹金等，以北大西洋公約組織（NATO）的標準計算，在年度預算及補正（追加）預算合計僅占1.24%。

 一般預料，增加防衛費的用途將用於強化從敵方攻擊射程外予以反擊的國防裝備、網路資安的新領域部隊的增強、與美軍擴大聯合演訓等。

自民黨的建言將言及有關讓對方認為「如果發動攻擊可能會遭受報復」，讓敵方放棄攻擊的方法。日本首相岸田文雄已明言要研議有關擁有攻擊敵方飛彈發射據點的「敵基地攻擊能力」一事。

因為有人指出「敵基地攻擊」一詞可能被誤解為承認先發攻擊，因此自民黨考慮改用其他的用詞。考慮的用詞包括「打擊力」、「反擊力」、「自衛反擊能力」等。

日本現行的國家安保戰略將俄羅斯視為安保、能源等的合作對象。但日本政府已表明與俄羅斯不可能再維持如同以往的關係，因此自民黨也在思考如何調整。

日本前首相安倍晉三3日在山口縣山口市演講時指出，日本2023年度預算當中，防衛費應編列約6兆日圓（約新台幣1兆4000億元）。他還言及俄羅斯侵略烏克蘭、中國增強軍力等，認為日本應該重視自助努力。

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