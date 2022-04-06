快訊／日本宣布：將對106國「解除邊境管制措施」

今（6日）全台灣本土確診281例，境外78例，台北本土45例。台北市副市長黃珊珊表示，針對中山區某泰式按摩店爆出確診者一事，原本今天是7名確診者，但最新消息是增加至11例，目前正在疫調當中。至於校園則是北投和內湖2間國小的群聚較為嚴重，分別為關渡國小11人確診，以及麗山國小5名學生確診，目前2校均已進行全校停課，會再做進一步採檢。