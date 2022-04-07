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公務機關疫情連環爆！2國會助理確診　監院、北市議會今也爆染疫　

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▲國內7日更新增382本土個案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內連日來單日確診病例破百，7日更新增382本土個案，而這波疫情也燒進公務機關。日前國民黨立委廖國棟的2名國會助理確診，指揮中心證實有兩位立委被匡列居家隔離，而今監察院及台北市議會也傳出人員快篩陽性。

台北市議會7日上午出現一名公務車司機快篩陽性，現已確定染疫。台北市衛生局說明，該案屬於北市個案，平常會在議會活動，與其他同事共用休息室，若議員有出勤需求則會駕駛公務車，相關接觸者逾10人快篩。

事實上，該名司機的女友先行染疫，但男方卻未被匡列。對此，新北市政府於疫情記者會上說明，因兩人在10天內可傳染期未見面，所以才沒有被匡列到。

另外，監察院也再爆出疫情。2名秘書處員工身體不適，其中1名經PCR篩檢結果為陽性，累計已有1人染疫、3人疑似確診。

立法院方面，廖國棟的2名國會助理也感染新冠肺炎，目前有兩位立委被匡列為居家隔離。對此，立法院長游錫堃7日表示，若有2名立委染疫，接下來的委員會、院會會議將採取視訊方式舉行，院會也已經試辦過視訊開會，並克服表決的狀況。

正推動「愛心篩檢」的基隆市府，也發現兩名市府員工確診。市長林右昌7日下午記者會時宣布，從8日開始，市府相關機關和單位將啟動「分流居家辦公」，包括正副首長在內都會分為A、B兩班。

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