快訊／基隆+41「工地群聚案持續延燒」　林右昌：同事家人交叉感染

▲基隆市長林右昌親自主持記者會，說明詳細疫情及市府處置措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（7日）公布國內本土病例新增382例，其中基隆新增41例。基隆市政府今日舉行疫情記者會，市長林右昌針對疫情說明，目前本市居家隔離人數2512人、自主健康管理256人，全市社區篩檢站也持續進行。

今天CDC公布與基隆相關的案例有41例，林右昌依序說明：與中正區某工地衍生相關15例：案25384、25385、25386、25387、25388、25391、25528、25529、22531、22532、25536、22537、25542、25543、25545；小吃店群聚衍生相關有2例：案25834、25835；教會群聚衍生相關2例：25392、25548；某早起會群聚衍生相關1例：案25525；物流群聚衍生相關1例：案25544。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崇右科大群聚相關2例：案25547、25637；經國學院群聚相關1例：案25636；房仲群聚衍生相關1例：案25635；與台北確診者足跡重疊相關2例：案25535、25833；台北AI酒吧群聚相關1例：案25527；桃園確診個案相關1例：案25539；感染源待釐清12例：案25383、25389、25390、25393、25394、25530、25533、25534、25538、25540、25541、25546。

林右昌針對疫情狀況說明，原有的群聚都在收斂當中，只剩下零星的個案，現在比較擔心的是在中正區某工地延伸相關有15例，許多都是家人與同事間傳播，在這15例當中：案25384、案25386，是一家人，在匡列居隔採檢確診；案25385，是25383的家人，在匡列居隔採檢確診；案25387、案25528，都是25213的同事，在匡列居隔自行快篩陽性經PCR採檢確診；案25388，因聽說室友台北工地有同事確診，自行快篩陽經PCR採檢確診。

案25391與案25529，都自訴從基隆宣布小吃店停業之後，就都在家休息，在社區篩檢站採檢陽性確診；案25531、案25532是25122接觸者，在社區前進篩檢站篩檢確診；案25536、案25537都是案24585的家人，在匡列居隔採檢確診；案25542、案25543與案25545，是一家人，自行去採檢站PCR陽性確診。

林右昌強調，可以看見前進篩檢站也發揮功能，也對周邊社區進行快篩劑的重點投放，希望還沒有進行篩檢的民眾，陸陸續續從外地回來，可以趕快進行採檢。

而在小吃店相關的部分有2例，都是在匡列名單中，案25834與案25835都是24894的家人；教會群聚衍生相關2例，都是匡列居隔期間確診，也都屬於家庭群聚：案25392是25018的家人，匡列居隔期間因身體不適自行快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診；案25548與24556的孩子，因母親確診都沒有出門，在匡列期間採檢陽性確診。

在某早起會群聚衍伸相關的有1例，案25525，是6日宣布確診案24583與25013的接觸者，在匡列居隔採檢陽性確診；物流群聚衍生相關1例：也是屬於家庭群聚，案25544，是25125的孩子，因父親確診，在匡列居隔期間安排採檢陽性確診；2例是崇右影藝科大，案25547，自訴目前班上只有他一個人確診，學校停課後大多留在租屋處，因要回南部去做採檢陽性確診；另1例是案25637，樂團老師因學校樂團多名隔離的學生陸續有確診情形，在匡列居隔期間採檢陽性確診。

1例在經國管理學院（案25636），是確診個案24737的同學及同住者，因接觸者被匡列，採檢陽性確診；與房仲相關的衍伸案有1例，屬於家庭群聚：案25635，是23860的家人在匡列居隔期間因身體不適就醫採檢，陽性確診；與台北確診者足跡重疊相關2例：案25535，因3/29日與台北確診者有信義計畫區足跡，自行到醫院採檢後確診；另1例則是他的阿嬤，案25547；與台北AI群聚相關有1例：案25527，他是4/5日主動進線表示因職場同事已有4個人確診，所以請他自行做快篩，快篩結果是陽性，後來安排採檢陽性確診。

還有1例，與桃園確診個案相關，是案25539，他因為女朋友在桃園的家人確診，且女友PCR陽性確診，因而前往大武崙篩檢站篩檢，結果也是呈陽性確診；另外有12例感染源待釐清，多數都是家人，但彼此之間的關聯性，還有待疫調來進一步進行釐清；其中4例是我們愛心快篩計畫所篩檢出來的、4例是去社區採檢站進行採檢的結果、4例是自行到醫院去採檢確診。

林右昌最後宣布，為了避免市府有同仁被匡列隔離，影響市府的運作，經過審慎的評估，從明天開始啟動分流居家辦公，把同仁分為Ａ班與Ｂ班，正副首長也會做分流，以確保在防疫的工作當中，對市民的服務與公務，還是可以正常的運作。

【更多新聞】

基隆「全民防疫、愛心篩檢」 安樂區8155快篩試劑全數發送

「愛心篩檢」揪社區隱性感染確診個案 林右昌：馬上就看到成果



快訊／基隆+26新增23足跡 廟口夜市、麥當勞、幼兒園入列

索取踴躍！基隆愛心篩檢 七堵區5165快篩試劑全數發送

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治