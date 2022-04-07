　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府7日公佈5名縣內確診個案及6名外縣市確診者足跡，疫調結果均已找到感染源頭，包含春假期間外縣市進入本縣確診個案的感染、及前往花蓮與高雄市指標個案雅格私人會館的感染，另外，琉球鄉有墨坊潛水背包客棧民宿主人確診，也有多位外縣市確診者的足跡。縣府在琉球三隆宮開設社區篩檢站持續至4月9日，衛生所亦發放快篩試劑，籲請有需要民眾前往。

▲小琉球消清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲小琉球超商清消。(圖／記者陳崑福翻攝，下同)

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府今日下午由縣長潘孟安召開直播記者會，他表示，有1位縣內個案及4名外縣市確診者足跡跟琉球鄉相關，包括案號「25436」為小琉球民宿老闆，因退房旅客告知確診後，自行快篩呈陽性，至醫院篩檢後確診收治，而案「25351」、「25379」、「25431」、「25604」均為外縣市遊客，於清明假期間至小琉球旅遊。

▲小琉球消清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府除在4月5日接獲各縣市通知有匡列者進入琉球後，除動用人力一一找出被匡列者外，並用救護船協助載運到東港進PCR檢測，結果為陰性者均用防疫巴士載送回到居住縣市，由於救護船必須在完成每一批的載送後進行清消、靜置，才能繼續下一趟任務，因此，工作人員直到翌日凌晨一點多才完成最後一批的載運。

縣府表示，除琉球民宿主人外，縣內另有4位確診者，案號「25592」，為4月6日確診的「25055」女兒，係因新北個案「24907」於春假到訪感染。其次，案號「25695」則於清明連假間與家人至花蓮，與花蓮案號「25387」的接觸者(表哥)有互動；案號「25696」則與高雄AGO雅閣私人會所指標個案於3月31日有接觸；案號「25864」則是新北案號「25146」之弟，因25146清明連假返屏探視接觸。

縣府表示，縣內個案「25592」為小學生，因接觸返鄉的表哥案「24907」，6日媽媽「25055」確診，5日與家中成員前往醫院採檢PCR皆呈陰性，居隔期間發燒後快篩呈陽性，後至醫院採檢PCR呈陽性確診，曾與媽媽於4月5日至全家便利商店屏東華敬店及7-11崙上門市。

案「25695」為小學生，清明連假回花蓮探親，和曾與確診者有接觸的表哥有互動，5日得知表哥朋友確診，6日至醫院做PCR檢測呈現陽性確診。曾與媽媽於4月5日及6日到過全家超商枋寮建興店等地。

案「25696」曾於3月31日接觸高雄AGO雅閣私人會所指標個案，6日接獲衛生局通知為接觸者進行居家隔離並安排至醫院採檢，結果陽性確診。曾到過三地門清淨莊園、和生市場、建國市場、觀昇有線電視等地。

案「25864」為小學生，接觸者為自新北市返鄉的哥哥「25146」，因今（7）日上午有呼吸道症狀，自醫院採檢後確診，曾於4月4日及5日間到過建國市場、中山黃昏市場及檸檬樹-晨食嚴選等地。

高雄確診個案「25354」於3月31日曾到過高雄AGO雅閣私人會館，4日出現頭痛、肌肉酸痛、喉嚨癢等症狀，5日至醫院採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，於4月1日至3日期間至墾丁旅遊，足跡包括枋寮千越加油站、7-11吉春門市、佳樂水海灘、香穿百里渡假莊園、枋山小地方活海鮮店等地。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新北市案「24992」於3月31日與確診之學校老師接觸，於4月1日至4日與媽媽及妹妹自駕返回內埔外婆家，4月4日北返，5日有喉嚨不適、咳嗽、流鼻水等症狀，4月5日至醫院採檢後確診，本縣足跡包括內埔鄉內的吉祥美食館、潮州牛雜湯、麻古飲料店等地。

縣府說，清明節期間至小琉球旅遊確診之相關個案足跡，因涉及全島，縣府已完成島上相關足跡場域清消作業，小琉球案目前共匡列32人採檢並居隔，269人自主健康管理，持續匡列中，截至4月6日琉球篩檢站共採檢310支PCR，結果全為陰性。縣府籲請曾至相關場所的民眾請自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／北市信義區墜樓！　男7樓跌落無生命跡象
「全台確診足跡」一次看！　1天爆382本土
杰尼龜不認輸還狂酸！廖老大：他賴皮...100萬捐不捐無所謂
陳時中鬆口：走向共存！哪項措施該廢除　網答案超一致
快訊／女大生負氣離家失蹤　碼頭區尋獲遺體
快訊／中山區按摩館員工足跡曝！　薇閣、養身館、酒吧
台灣防疫模範生殞落？　網喊3關鍵：依舊世界頂尖
本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週研議「快篩取代停課」

確診者連假逛唐吉訶德30分鐘　業者深夜清消

成功打龜爽翻！廖老大下秒「尬求1件事」別再做：真的壓力很大

強化校園防疫　黃偉哲說明台南所屬學校因應COVID-19處理SOP

陳時中認無法清零！前台大醫：本來就非二選一　2個字才是重點

不斷更新／1天爆382本土！　全台16縣市「大量確診足跡」一次看

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網友一致點名它：搭燕麥奶超讚

全台唯一淨土也跟進！南投宣布4／30前禁畢旅等「跨縣市活動」

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週研議「快篩取代停課」

確診者連假逛唐吉訶德30分鐘　業者深夜清消

成功打龜爽翻！廖老大下秒「尬求1件事」別再做：真的壓力很大

強化校園防疫　黃偉哲說明台南所屬學校因應COVID-19處理SOP

陳時中認無法清零！前台大醫：本來就非二選一　2個字才是重點

不斷更新／1天爆382本土！　全台16縣市「大量確診足跡」一次看

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網友一致點名它：搭燕麥奶超讚

全台唯一淨土也跟進！南投宣布4／30前禁畢旅等「跨縣市活動」

國小硬聯／遺傳已故父親豐偌暉　廖浩丞轉速快飆好投

乱彈阿翔揪《聲林》選手開唱！　重現金曲《完美落地》

現有疫苗難防Omicron變異株BA.2　美FDA：6月前決定是否改設計

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

第8屆國家環境教育獎　台東縣入圍決選組別數居全台第2

快訊／北市信義區墜樓意外！男7樓水塔跌落無生命跡象

台積電年薪百萬「大家卻搶著離職？」　過來人吐內幕：老婆受不了

張蘭64歲生日直播炫孫子正臉！　慶生片傳出「大S聲音」網看完驚呆

獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

佳世達3月營收達225億元、年增約二成　寫歷史新高

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

今本土增382例！分佈17縣市

本土疫情炸！陳時中：3大情況暫停疫調

6縣市破百！　最新本土病例分布地圖曝

128校停課！陳時中：規定太嚴格「下週檢討標準」

本島有淨土！「1縣市0確診」驚呆一票人

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

台灣疫情走勢　陳時中示警：未來1~2個月到高點

更多熱門

相關新聞

確診創新高　公務機關疫情總整理

確診創新高　公務機關疫情總整理

國內連日來單日確診病例破百，7日更新增382本土個案，而這波疫情也燒進公務機關。日前國民黨立委廖國棟的2名國會助理確診，指揮中心證實有兩位立委被匡列居家隔離，而今監察院及台北市議會也傳出人員快篩陽性。

台大2職員確診、註冊組同事改居家辦公

台大2職員確診、註冊組同事改居家辦公

台南+5足跡曝！5校停課不停學

台南+5足跡曝！5校停課不停學

「確診地圖曝光」它穩坐最強淨土：台灣的心臟

「確診地圖曝光」它穩坐最強淨土：台灣的心臟

雲林+2　確診足跡曝：朝天宮、鴨肉羹入列

雲林+2　確診足跡曝：朝天宮、鴨肉羹入列

關鍵字：

屏東確診小琉球民宿主人超商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面