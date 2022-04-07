屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府7日公佈5名縣內確診個案及6名外縣市確診者足跡，疫調結果均已找到感染源頭，包含春假期間外縣市進入本縣確診個案的感染、及前往花蓮與高雄市指標個案雅格私人會館的感染，另外，琉球鄉有墨坊潛水背包客棧民宿主人確診，也有多位外縣市確診者的足跡。縣府在琉球三隆宮開設社區篩檢站持續至4月9日，衛生所亦發放快篩試劑，籲請有需要民眾前往。

▲小琉球超商清消。(圖／記者陳崑福翻攝，下同)

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縣府今日下午由縣長潘孟安召開直播記者會，他表示，有1位縣內個案及4名外縣市確診者足跡跟琉球鄉相關，包括案號「25436」為小琉球民宿老闆，因退房旅客告知確診後，自行快篩呈陽性，至醫院篩檢後確診收治，而案「25351」、「25379」、「25431」、「25604」均為外縣市遊客，於清明假期間至小琉球旅遊。

縣府除在4月5日接獲各縣市通知有匡列者進入琉球後，除動用人力一一找出被匡列者外，並用救護船協助載運到東港進PCR檢測，結果為陰性者均用防疫巴士載送回到居住縣市，由於救護船必須在完成每一批的載送後進行清消、靜置，才能繼續下一趟任務，因此，工作人員直到翌日凌晨一點多才完成最後一批的載運。

縣府表示，除琉球民宿主人外，縣內另有4位確診者，案號「25592」，為4月6日確診的「25055」女兒，係因新北個案「24907」於春假到訪感染。其次，案號「25695」則於清明連假間與家人至花蓮，與花蓮案號「25387」的接觸者(表哥)有互動；案號「25696」則與高雄AGO雅閣私人會所指標個案於3月31日有接觸；案號「25864」則是新北案號「25146」之弟，因25146清明連假返屏探視接觸。

縣府表示，縣內個案「25592」為小學生，因接觸返鄉的表哥案「24907」，6日媽媽「25055」確診，5日與家中成員前往醫院採檢PCR皆呈陰性，居隔期間發燒後快篩呈陽性，後至醫院採檢PCR呈陽性確診，曾與媽媽於4月5日至全家便利商店屏東華敬店及7-11崙上門市。

案「25695」為小學生，清明連假回花蓮探親，和曾與確診者有接觸的表哥有互動，5日得知表哥朋友確診，6日至醫院做PCR檢測呈現陽性確診。曾與媽媽於4月5日及6日到過全家超商枋寮建興店等地。

案「25696」曾於3月31日接觸高雄AGO雅閣私人會所指標個案，6日接獲衛生局通知為接觸者進行居家隔離並安排至醫院採檢，結果陽性確診。曾到過三地門清淨莊園、和生市場、建國市場、觀昇有線電視等地。

案「25864」為小學生，接觸者為自新北市返鄉的哥哥「25146」，因今（7）日上午有呼吸道症狀，自醫院採檢後確診，曾於4月4日及5日間到過建國市場、中山黃昏市場及檸檬樹-晨食嚴選等地。

高雄確診個案「25354」於3月31日曾到過高雄AGO雅閣私人會館，4日出現頭痛、肌肉酸痛、喉嚨癢等症狀，5日至醫院採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，於4月1日至3日期間至墾丁旅遊，足跡包括枋寮千越加油站、7-11吉春門市、佳樂水海灘、香穿百里渡假莊園、枋山小地方活海鮮店等地。

新北市案「24992」於3月31日與確診之學校老師接觸，於4月1日至4日與媽媽及妹妹自駕返回內埔外婆家，4月4日北返，5日有喉嚨不適、咳嗽、流鼻水等症狀，4月5日至醫院採檢後確診，本縣足跡包括內埔鄉內的吉祥美食館、潮州牛雜湯、麻古飲料店等地。

縣府說，清明節期間至小琉球旅遊確診之相關個案足跡，因涉及全島，縣府已完成島上相關足跡場域清消作業，小琉球案目前共匡列32人採檢並居隔，269人自主健康管理，持續匡列中，截至4月6日琉球篩檢站共採檢310支PCR，結果全為陰性。縣府籲請曾至相關場所的民眾請自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。