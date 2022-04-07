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「輕症在家照護」新北先試辦！符合對象3條件曝光

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長、發言人莊人祥、指揮官陳時中、台大醫院院長吳明賢。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、台大醫院院長吳明賢。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心規劃如果單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫，正在進行相關指引修正，預計下週定案，而新北市為最先表達有意願進行試辦。至於什麼樣的輕症對象適合在宅照護，專家透露符合3大條件，包含：沒有症狀、年齡小於65歲、慢性病並不嚴重者，中重症相關風險低。

連日來單日本土病例破百，今天本土已經來到382例，再加上境外移入，今天確診數已破500，指揮官陳時中也坦言還沒達到高峰，一旦單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫。

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陳時中今早於立法院衛環委員會說明輕症在宅照護規劃，他表示，相關指引修訂中，預計下周指揮中心會議定案，另也會徵求地方政府意願、採縣市試辦，並提到新北有意願。

被問為何採試辦而非全國施行，陳時中下午進一步解釋，因為有很多地方政府的細節，包含戶政、衛政、警政等設立醫療遠距的平台，送醫等如何運作，最重要的是社區溝通，不是第一時間就強硬命令下去，所以需要試辦。趁現在醫療量能現在還承受得住，也要讓大家安心時進行。

至於為何新北先行，陳時中說，主要是新北市長侯友宜表達有意願，且新北醫療與疫情都比較吃緊狀態，試辦後有問題可以討論；他也說，如果有其他縣市有興趣，會選擇整個社經情況不一樣，更多樣性試辦點他也不反對，但這需要社區的溝通。

▲▼指揮中心4/7記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/7記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

但是什麼樣的人屬於適合在宅照護？台大醫院院長吳明賢分享，其實已經有很明確的對象，包含：沒有症狀且年齡小於65歲、慢性病並不嚴重者。他說，同樣是高血壓，也有控制很好的，就會適合在家裡，因為它中重症與相關發展風險其實都低。

吳明賢也提到，這些族群有一部份人已經完成2劑甚至3劑疫苗接種，如果說追加劑覆蓋率達到8成，即使不幸染疫，大概也只會和一般感冒一樣，沒必要那麼恐慌；但反過來說，如果第3劑覆蓋率沒有達到一定程度，難保不會一下爆發，衝擊醫療量能，有如香港，也是造成死亡率暴增的重要因素。

吳明賢強調，指揮中心這些措施都有層層考量，希望可以減少重症、減少死亡，而且減少住院需求，讓醫療保持正常運作。

相關指引下週定案，陳時中在立法院提到相關內容，可能的問題方向包含住宅條件與社區情況為何，關懷中心如何提供更好的關懷服務以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院。

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