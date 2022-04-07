快訊／台大2職員確診　昨到註冊組教職員工生可領快篩

▲台大傳出2職員確診。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，校園確診案例也連環爆，台灣大學稍早也公布，教務處註冊組有2名職員確診，台大表示，這2位職員先後確診，經疫調及接觸史綜合研判，為清明連假期間在校外感染，目前註冊組其他同仁全數改為居家辦公，並安排做PCR檢測，校方也會通知昨天進入行政大樓的教職員工生，可至學務處校安中心領取家用快篩試劑先行快篩，後續隨時視疫情來調整上課、上班及校園活動方式。

台大指出，清明連假期間及4月6日陸續接獲通知，教務處註冊組有2位職員先後確診，經疫調及接觸史綜合研判，2位職員在清明連假期間有其各自的校外感染源，推測2人之間應無傳染關係。

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其中1位職員在昨天（6日）有到校上班，台大表示，校方立即採取相關措施，包括確診同仁都已送醫院接受隔離治療，出院後要繼續自主健康管理7天後才會回校上班，而註冊組其他同仁共20餘人全數改為居家辦公，且安排做PCR檢測，同時辦公室及周邊環境已進行清消。

台大表示，確診者足跡為昨天上午8時至12時在第一行政大樓教務處註冊組辦公室，學校已從門禁管制系統中掌握4月6日有進入行政大樓的教職員工生名單，並將發送電子郵件通知，也可至學務處校安中心領取家用快篩試劑先行快篩；學生若有接觸疑慮者，請告知老師，考量是否區隔不同地點考試或採遠距教學。

至於其他因應措施，台大表示，校級會議將改採線上會議方式辦理，而館舍進出持續落實門禁管制及量測體溫，並以台大計資中心開發之刷卡管制系統進行實名制登錄。無法使用刷卡系統者，以紙本進行實名制登錄，之後將保持高度戒備狀況，隨時視疫情，調整上課、上班及校園活動方式。