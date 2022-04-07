陳水扁自清「一生最不貪錢」　游錫堃：判決前該無罪推定

▲游錫堃接受廣播媒體專訪。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁涉入國務機要費案纏訟逾16年，陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，舉行國際記者會自清，自稱「一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名」；對此，曾任扁政府行政院長的立法院長游錫堃受訪說，我國是民主國家，重視人權，對於官司的部分以無罪推定。

游錫堃今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時表示，不清楚這件事情的詳細內容，不過，大家都知道我們是民主國家，非常重視人權，而且對官司的部分要無罪推定，在還沒有判決前，做無罪推定，而且陳水扁當然可以就他的權益，提出對他有利的證據，應該尊重陳水扁的權利。

陳水扁今天首度公布國務機要費案21項涉及機密外交與資助犒賞餽贈的支出說，當年特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴阿扁，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得。

陳水扁說，沒有人會吃飽了還喊餓，把合法的錢拿去做機密外交，結果再來貪污國務機要費，「有這麼愣頭（台語，指沒有腦子）的人嗎？」並重提馬英九任台北市長期間的特別費案說，馬英九的特別費案完全無罪，原因是當時其選舉支出大於特別費費用，因公支出大於因公收入，而阿扁沒有把選總統的3.4億拿來抵國務機要費特別支出，因為光是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出就超過1.4億，「只要沒有雙標，就可以當作參考」。