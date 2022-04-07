　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁自清「一生最不貪錢」　游錫堃：判決前該無罪推定

▲▼游錫堃接受廣播媒體專訪。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲游錫堃接受廣播媒體專訪。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁涉入國務機要費案纏訟逾16年，陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，舉行國際記者會自清，自稱「一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名」；對此，曾任扁政府行政院長的立法院長游錫堃受訪說，我國是民主國家，重視人權，對於官司的部分以無罪推定。

游錫堃今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時表示，不清楚這件事情的詳細內容，不過，大家都知道我們是民主國家，非常重視人權，而且對官司的部分要無罪推定，在還沒有判決前，做無罪推定，而且陳水扁當然可以就他的權益，提出對他有利的證據，應該尊重陳水扁的權利。

陳水扁今天首度公布國務機要費案21項涉及機密外交與資助犒賞餽贈的支出說，當年特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴阿扁，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得。

陳水扁說，沒有人會吃飽了還喊餓，把合法的錢拿去做機密外交，結果再來貪污國務機要費，「有這麼愣頭（台語，指沒有腦子）的人嗎？」並重提馬英九任台北市長期間的特別費案說，馬英九的特別費案完全無罪，原因是當時其選舉支出大於特別費費用，因公支出大於因公收入，而阿扁沒有把選總統的3.4億拿來抵國務機要費特別支出，因為光是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出就超過1.4億，「只要沒有雙標，就可以當作參考」。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
本島有淨土！　1縣市「堅守0確診」驚呆一票人
快訊／台北市議會司機確診！　逾10人急篩檢
快訊／基隆+41海量足跡曝！　長榮酒店、星巴克、秀泰影城
快訊／基隆市府開第一槍！　明起分流居家辦公
快訊／周杰倫突PO「手腕插針急救照」　疑心臟出問題
快訊／他隱匿足跡去台中婚宴釀高雄3場所群聚！　被罰錢了
快訊／北市最新足跡！　唐吉訶德、養身館、陪席酒吧、錢櫃
快訊／新北市停課標準曝！「1班1確診、1校2班停課」
快訊／確診6天後病況曝光！　最多人「有這症狀」
快訊／高雄3酒店燒62例！　市府急發6000↑細胞簡訊
快訊／新北最新足跡！　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店
快訊／新北市+111「分布17區」　Ct值最低在三重
快訊／高雄82處海量足跡曝！　家樂福、大遠百、IKEA
快訊／鬆綁停課標準　陳時中：快篩取代停課「很多人染疫只好停」
快訊／桃園+27！增3條不明感染鏈　已有5案例確診
快訊／王喜回家了！　「早已原諒捅傷我的工作人員」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

蔡英文防疫會議漏雙北　侯友宜尊重：我努力守護新北

北市曝6確診足跡！唐吉訶德、泰式養身館、暗席酒吧、錢櫃入列

快訊／新北市全校停課標準曝　「1班1確診、1校2班停課」

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

蔡英文防疫會議僅邀高雄桃園　民眾黨：雙北被當局外人

快訊／新北市+111「分布17區」　染疫者Ct值最低14.01在三重

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

瑞典國會團訪台4／12晉見蔡英文　總統府：歐洲友台力量正逐漸茁壯

歐洲多國驅除俄羅斯外交官　外交部：殘酷屠殺平民令人髮指

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

蔡英文防疫會議漏雙北　侯友宜尊重：我努力守護新北

北市曝6確診足跡！唐吉訶德、泰式養身館、暗席酒吧、錢櫃入列

快訊／新北市全校停課標準曝　「1班1確診、1校2班停課」

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

蔡英文防疫會議僅邀高雄桃園　民眾黨：雙北被當局外人

快訊／新北市+111「分布17區」　染疫者Ct值最低14.01在三重

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

瑞典國會團訪台4／12晉見蔡英文　總統府：歐洲友台力量正逐漸茁壯

歐洲多國驅除俄羅斯外交官　外交部：殘酷屠殺平民令人髮指

指甲長出「詭異褐線」伴10年！她檢查才知是罕見皮膚癌

本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土：台灣的心臟

屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

「交屋多繳220萬！」憂第二戶限貸令　換屋族求央行手下留情

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

花蓮「奧斯卡群聚」爆發！10人曾在這兩天去餐廳　傳播鏈還外溢

簡訊引誘男學生「到府啪啪」　21歲女助教被列性侵犯後悔：我錯了

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

安孝燮熱戀ing疑露洩！曾脫口：女友不會吃醋　誠實回答全場傻眼了

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

快訊／民進黨屏東縣長人選出爐　周春米勝出

快訊／政院拍板打炒房！預售屋禁換約　炒作最高罰5000萬、可連續罰

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

政府的防疫金句　哪句最經典？

快訊／陳水扁首曝光21項國務機要費支出　資助民運人士、美公關公司

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

快訊／北市16校7900師生停課！　北投內湖區2國小最嚴重

快訊／土城分局員警確診　曾到台北兒童新樂園

陳水扁今開國際記者會　公布國務機要費金流

北市曝6確診足跡！唐吉訶德、泰式養身館、暗席酒吧、錢櫃入列

三峽體育師「1傳百」！侯友宜找到原因　中央縮短居檢惹禍

更多熱門

相關新聞

疫情燒進國會　游錫堃：若2立委染疫就視訊開會

疫情燒進國會　游錫堃：若2立委染疫就視訊開會

本土疫情延燒，國民黨立委廖國棟國會辦公室有2名助理確診，指揮中心證實有2名立法委員被匡列為居家隔離對象。對此，立法院長游錫堃7日接受廣播媒體專訪時說明，原則上若有2名立委染疫，將採取視訊方式舉行委員會、院會會議，目前已經試辦過視訊開會。

開記者會違反保外就醫規定？　陳水扁：問這個太小看阿扁

開記者會違反保外就醫規定？　陳水扁：問這個太小看阿扁

不忍了！陳水扁首曝21項國務機要費金流　曾資助施明德450萬

不忍了！陳水扁首曝21項國務機要費金流　曾資助施明德450萬

期待蔡英文特赦？　陳水扁：沒期待可能性「為何多此一問？」

期待蔡英文特赦？　陳水扁：沒期待可能性「為何多此一問？」

陳水扁自稱「一生最不貪錢」　重提馬英九特別費案盼勿雙標

陳水扁自稱「一生最不貪錢」　重提馬英九特別費案盼勿雙標

關鍵字：

游錫堃陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面