開記者會違反保外就醫規定？　陳水扁：問這個太小看阿扁

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，大動作舉行記者會，會間更不斷詢問「阿扁有貪污嗎？」，對於媒體提問違反保外就醫規定，陳水扁激動表示，問這個太小看阿扁，這些技術性問題都太小兒科，「對我來說，我敢為了自己的清白，開這個記者會做有力的辯護，我不能去法院開庭，是醫師的專業、診斷說明書的醫囑，不是我能決定。」

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）



陳水扁卸任總統後，因貪汙等罪判刑定讞並於2011年底入監，2015年間，經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，當時他曾同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但卻已多次衝撞相關規定。

對於開記者會是否違反保外就醫規定，陳水扁指出，自己過去在土城時，律師幫我召開記者會控訴司法迫害，律師最後被移送懲戒，當時的辯檢就認為陳水扁委託律師召開記者會，是不接受司法審判，很可能會逃亡，「開記者會對我來說，後果已經不是所謂保外就醫，按照過去的邏輯，可以讓我的律師移送懲戒、讓當事人一再延押。」

陳水扁激動表示，「開一個記者會真的有那麼簡單？還害律師被移送懲戒，我還能再做這種事情嗎？還有誰會幫我講？」，陳指出，光是21項的「因公支出」，這都是在法院三、四、更一審秘密庭調查的結果、從相關的判決、筆錄裡面抓出來，「沒有一句話是杜撰的！」

陳水扁指出，國務機要費有因公支出嗎？因公支出是否有超過因公收入，這才是重點，這些技術性問題都太小兒科，「對我來說，我敢為了自己的清白，開這個記者會做有力的辯護，我不能去法院開庭，是醫師的專業、診斷說明書的醫囑，不是我能決定。」