期待蔡英文特赦？　陳水扁：沒期待可能性「為何多此一問？」

▲前總統陳水扁主持「國務機要費案國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，大張旗鼓舉行記者會，細數纏訟逾16年的國務機要費案，嘆息「一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名，我真的沒有辦法接受這樣的『職災』！」媒體追問，是否期待總統蔡英文特赦，陳水扁直言說，「沒有期待可能性的事情，為什麼要多此一問呢？這樣多想的，沒有必要！」

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾16年，陳水扁今天上午親自主持國際記者會說明國務機要費案，直指特偵組當年以貪污1億453萬6390元為由起訴，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得，並首度公布21項餽贈支出細項，其中還包括資助中國大陸海外民運人士、贊助對台友好的美國國會議員競選經費，以及延續前總統李登輝任內「奉天專案」任務，以國務機要費委託美國公關公司對美外交工作。

陳水扁涉貪相關案件經併案及一、二、三審審理及發回，部分案件已判決確定，僅剩國務機要費及洗錢案，目前高院更二審中，扁則因健康因素保外就醫，6年前裁定停審至今。針對國務機要費案，上周五傳扁妻吳淑珍、兒陳致中、兒媳黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓 、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，但吳淑珍請假。