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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！陳水扁首曝21項國務機要費金流　曾資助施明德450萬

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，大動作舉行記者會，陳也列出21項國務機要費金流，其中有一項是資助前黨主席、倒扁行動發起人施明德，金額多達450萬，陳水扁表示，自己知道施明德很窮，曾因施明德女兒要接受肺臟移植手術、所成立「施明德基金會」也陷入周轉困難，前前後後共資助施明德450萬元。

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

施明德是美麗島事件總指揮，曾三度以政治犯身分入獄，坐牢近26年，曾任民進黨主席、立委、黨團召集人，在2000年陳水扁當選總統後退出民主進步黨。2006年，因陳水扁家族爆發貪腐醜聞，而發動百萬人民反貪倒扁運動，並且擔任總指揮。

陳水扁透露，施明德曾請託時任總統府參議郭文彬幫忙借款，郭文彬將此事告訴陳水扁，陳水扁即透過馬永成轉交新台幣50萬元現金給郭文彬，再由郭文彬交予施明德。2004年間，施明德又請郭文彬協助借款，郭文彬再次向陳水扁報告，陳水扁將100萬元交請郭文彬轉予施明德。

2005年，施明德女兒施雪蕙罹患心肺疾病接受肺臟移植手術，陳水扁知悉後，即託郭文彬轉交100萬元慰問金給予施明德。同年10月，台大政治系成立施明德講座基金會，該基金會宗旨是幫助臺灣促進國民外交，首先計畫邀請南非前總統戴克拉克來台，陳水扁認為很有意義，且施明德曾向郭文彬表示該基金會資金周轉困難，陳水扁即交給郭文彬200萬元現金，請郭文彬轉交施明德以資助該基金會。

陳水扁並首度公布21項機密外交與資助犒賞餽贈支出項目，包括委託美國公關公司進行對美外交工作、資助民主和平護台灣大遊行、委託外貿協會從事對日外交工作、資助中國大陸海外民運人士、贊助對台友好的美國國會議員競選經費、資助台灣禮敬活動、推動台美日三方定期意見交換合作工作、執行機密外交工作人員的相關費用、邀請美國總統柯林頓擔任顧問、資助台中清鎮寺修建、出訪友邦經費、資助中華文化復興總會、資助全民公投催生新憲大遊行活動、資助鄭南榕基金會、犒賞林錦昌及馬永成、餽贈施明德及資助施明德講座基金會、資助21世紀憲改聯盟、餽贈病中的陳定南慰問金、餽贈劉導結婚禮金、餽贈陳坤泰結婚禮金等案。

▼陳水扁列出1.3億國務機要費花費細項。（圖／陳水扁提供）

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