陳水扁自稱「一生最不貪錢」　重提馬英九特別費案盼勿雙標

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，大張旗鼓舉行記者會，細數纏訟逾16年的國務機要費案，不斷詢問「阿扁有貪污嗎？」、「有拿到自己口袋嗎？」他並重提台北市長馬英九特別費案說，當年馬因「因公支出大於收入」獲判無罪，只要沒有雙標，就可以當作參考，「一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名，我真的沒有辦法接受這樣的『職災』！」

▲前總統陳水扁主持「國務機要費案國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁今天首度公布國務機要費案21項涉及機密外交與資助犒賞餽贈的支出說，當年特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴阿扁，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得。

陳水扁說，沒有人會吃飽了還喊餓，把合法的錢拿去做機密外交，結果再來貪污國務機要費，「有這麼愣頭（台語，指沒有腦子）的人嗎？」國務機要費就是總統的特別費，是因為1963年時改名為「國務機要費」，現在包括副總統、五院院長、部會首長特別費全部除罪，唯獨總統沒有。他並引述總統蔡英文2009年與時任AIT處長司徒文會面所言說，「有關於特別費的爭議，是支付的問題，不是貪瀆的問題，應該尋求修法來解決，國務機要費也是同一性質」。

陳水扁還重提馬英九任台北市長期間的特別費案說，馬英九的特別費案完全無罪，原因是當時其選舉支出大於特別費費用，因公支出大於因公收入，而阿扁沒有把選總統的3.4億拿來抵國務機要費特別支出，因為光是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出就超過1.4億，「只要沒有雙標，就可以當作參考」。

陳水扁強調，因公支出大於因公收入，絕對沒有不法所得，「如果這一場是個誤會，是否能讓大家充分了解，阿扁不是那樣的人，一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名，我真的沒辦法在接受這樣的『職災』！」他說，因此他只能親自出面告訴全國國人同胞，阿扁不是那樣（指貪瀆）的人，阿扁是這樣（指沒有貪瀆）的人。

另對於選在今天舉行記者會，陳水扁說，1976年4月7日鄧小平因為「四五事件」被拿掉所有黨務，只剩黨職，1989年4月7日他的朋友鄭南榕因抗議刊登台灣新憲法草案獲罪，自焚而死，2022年4月7日他舉行國際記者會說明國務機要費案，因公支出大於因公收入，沒有不法所得。