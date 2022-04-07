疫情燒進國會　游錫堃：若2立委染疫就視訊開會

▲游錫堃接受廣播媒體專訪。（圖／POP搶先爆提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，國民黨立委廖國棟國會辦公室有2名助理確診，指揮中心證實有2名立法委員被匡列為居家隔離對象。對此，立法院長游錫堃7日接受廣播媒體專訪時說明，原則上若有2名立委染疫，將採取視訊方式舉行委員會、院會會議，目前已經試辦過視訊開會。

游錫堃今天接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，說明因應國會助理確診，立法院密切配合指揮中心相關防疫政策，落實院內環境的清消，原則上，如果有兩位委員染疫，將採取視訊會議方式開會，目前院會已經試辦過視訊開會，並克服表決的狀況。

此外，對於烏俄戰爭，游錫堃也談及，俄羅斯被國際認為擁有相當領先的軍事實力，在攻打烏克蘭上卻面臨膠著，除了因為烏克蘭獲得許多民主國家馳援外，烏克蘭人民的抵抗意志更是發揮了關鍵性影響力，從烏克蘭的例子來看，國家唯有兼顧武器精良及國民意志，方能震懾敵方使其不敢輕舉妄動，台灣目前在總統蔡英文領導下，相當重視國防及軍備發展，然而卻被國際質疑沒有相對應的防衛意志，故當務之急應為啟發台灣人的防衛意志及找尋台灣的精神，事實上防衛意志不需花費金錢也不假外求，只要透過訴說台灣過去面對外敵入侵的典範故事即可。

另對是否邀請烏克蘭總統澤倫斯基至立法院視訊演講及出訪規劃，游錫堃說，考量烏克蘭國內戰爭情形，希望不要造成對方負擔，並擔憂該演講恐遭中共利用作為支持俄羅斯的理由，故將俟局勢穩定後再規劃邀請事宜，至於出訪行程的安排目前較可能之時間為休會期間，出訪的第一站規劃是應捷克參議院韋德齊議長之邀作回訪，不過也需視對方國家安排、選舉狀況及疫情發展作動態調整。