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家長憂開放遶境香客入校園　教長：採實聯制進行管理

▲▼ 立委陳秀寶詢問學校操場是否可開放繞境香客休息。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 立委陳秀寶指出，彰化地區家長擔心，開放繞境香客到操場休息恐讓疫情進入校園。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022年大甲媽祖遶境預計後天週五起展開為期9天8夜行程，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等四個縣市，其中彰化縣政府昨（5日）公布，開放操場給遶境民眾，民進黨籍立委陳秀寶今天（6日）在立院質詢時指出，現在疫情升溫，彰化的家長擔心開放香客進入操場恐怕讓疫情進入校園，教育部長潘文忠則回應，完全不開放進入校園是矯枉過正，學校要依照現有實聯制進行管理。

教育部長潘文忠今天到立法院教育委員會列席，針對「大學合併之問題與檢討」進行專題報告並備質詢，由於目前校園頻頻傳出師生確診，但即將展開的大甲媽祖遶境，彰化縣政府卻宣布開放香客可進入校園操場休息，引發家長擔憂。

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彰化縣政府昨晚在教育處官網公布，為了維護師生校園安全，彰化縣立各級學校自即日起，暫緩辦理跨縣市校外教學、畢業旅行到4月底，但縣府管轄校園，開放操場給遶境民眾，各校則可以依照自己狀況滾動調整。

陳秀寶在教育文化委員會質詢時指出，現在疫情持續升溫，對於彰化縣政府開放校園操場讓香客進入休息，家長很擔心因此讓疫情進入校園，詢問潘文忠對此事看法。

▲▼ 教育部長潘文忠（右）與高教司長朱俊彰（左）。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（右）指開放香客進入校園要有一套管理機制。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠則表示，並不是要完全限制香客進入校園，完全不開放進入校園是矯枉過正，但要提出一套管理辦法，哪些人進入校園還是需要管理，就是根據現有實聯制進行管理，進入校園要量測體溫。

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