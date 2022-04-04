連假照常出遊　見百貨人潮驚「不怕被隔離？」鄉民笑喊5字：穩啦

▲即使本土確診破百例，大家也不擔心。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內疫情再起，連續3天本土病例破百，不過現在多數人都打過疫苗，即使確診也只是輕症，大家不像之前那麼緊張害怕，就有網友好奇，連假期間所有人照樣出去玩，演唱會擠滿人，百貨公司內用也爆滿，不會擔心身邊有確診者，收假之後突然被隔離嗎？對此，有網友喊「新台灣模式」，根本不需要恐慌。

原PO在PTT發文，墾丁台灣祭人山人海，演唱會全場超嗨，百貨公司一堆人，餐廳內用爆滿，感覺大家都不在乎疫情，「如果被匡列隔離，那這樣連假之後怎麼上班，而且還會害到同住家人，公司也會一併受影響，造成很多不方便，大家都不怕被隔離喔？」

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對此，網友們表示隔離比確診還可怕，因此都不掃實聯制了，「怕啊，所以我現在都沒在實聯制」、「掃過被隔離的，絕對不會想再配合掃」、「實名制真的每個人都會用嗎？呵呵」「不掃不篩檢就不用隔離」、「沒上班沒收入還要花錢隔離，家人都要喝西北風，都不去人多的地方，不是怕得病，是怕隔離啊」。也有網友喊出「新台灣模式」，「現在就是要與病毒共存」。

事實上，行政院長蘇貞昌日前就提出「新台灣模式」，正常生活、積極防疫、穩健開放，「只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7%以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心」。

指揮中心指揮官陳時中也透露，雖然近期確診案例多，但99.8%都是輕症，台灣防疫戰略方針為「趨近正常生活的積極抗疫」，新感染解除隔離不再需滿足距發病日或採檢日已達10天條件、舊案解隔不需N抗體陽性，甚至未來只要完整接種3劑疫苗，有機會縮短健康管理天數，甚至不匡列。

▼有網友表示，現在出門都不掃實聯制了。（圖／翻攝自PTT）