台南下營香活動登場　黃偉哲提醒市民參與遶境活動不忘接種疫苗

▲台南市長黃偉哲早上前往下營區茅港尾觀音寺，視察特別開設的社區莫德納疫苗接種站施打情況及慰問工作人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日早上前往下營區茅港尾觀音寺，視察下營玄天上帝廟3、4日遶境活動，市府開設的社區莫德納疫苗接種站，黃偉哲表示，近日國內有百例本土個案，希望市民能夠持續防疫意識，並儘快完整接種疫苗，市府也在連假期間每日開設社區莫德納疫苗接種站，希望能夠提高台南市完整接種的比率。

黃偉哲表示，近期國內疫情升溫，但是台南市目前仍維持+0，感謝市民朋友堅守防疫。清明連假人流南來北往，群聚情況變多，風險也增加，所以請市民務必提高警覺，有異狀儘速就醫，保護自己也保護家人。黃偉哲除了視察接種站開設與運作情況，也對連假期間仍堅守崗位的接種站醫護與工作人員慰問致意。

下營區玄天上帝廟自4月1日起舉行連續5日的「下營祈安遶境文化祭」，遶境活動也在3、4展開。配合「下營香」活動，南市府在下營區茅港尾觀音寺開設莫德納疫苗接種站，讓市民參加遶境活動也能打疫苗。

台南市政府在連假安排了在社區內的COVID-19疫苗免預約接種站，包括4月2日早上在東區崇誨里活動中心及南區開南里活動中心，以及3、4兩天上午9時到11時在下營區茅港尾觀音寺，希望民眾多多利用，提升保護力。

截至4月1日最新資料顯示，台南市COVID-19疫苗第1劑接種完成率81.9%、第2劑76.5%、追加劑46.7%。而3、4兩日開設接種站的下營區，各劑次接種完成率分別為78.7%、73.2%、44.5%，略低於全市接種完成率。

衛生局鼓勵下營區民眾4日多利用社區接種站服務，不但接種方便，65歲以上市民或55歲以上原住民市民施打疫苗贈送500元禮券，18-64歲民眾接種也可獲精美禮品。有意接種民眾請在接種站開設時間內，持健保卡、黃卡前往。