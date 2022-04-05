通緝犯警所旁違停交易毒品　他棄車落跑丟包毒品仍被拘捕

▲桃園市莊姓男子4日晚間開車搭載曾姓男子行經桃園區大樹派出所旁在網狀線違停被員警盤查，曾男下車逃逸，途中丟棄1小包毒品仍被員警包抄拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子4日晚間開車在桃園區大樹派出所旁網狀線違規停車，員警見狀勸阻盤查，同車曾姓男子見狀開門下車逃逸，員警前後包抄，曾慌亂中隨手丟棄一小包紙袋，員警撿起發現是一級毒品海洛因，曾男被優勢警力拘捕後查出是毒品通緝犯，對於毒品來源，曾男與開車的莊男均避重就輕，且否認有交易毒品等犯行，警方偵訊後依毒品罪嫌將曾、莊2人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市曾姓男子4日晚間遇員警盤查下車逃逸，途中丟棄海洛因毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，4日晚間9時許，44歲的莊姓男子開車載40歲的曾姓男子行經桃園區樹仁二街派出所對面違停在網狀線上，大樹派出所員警上前勸阻盤查，其中曾姓男子見員警上前，立即開門下車逃逸。

▲桃園市莊姓男子4日晚間開車搭載曾姓男子竟在派出所旁疑似交易毒品被查獲，2人對於毒品來源避重就輕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即前後包抄，曾男急忙丟出1小包白色紙袋，員警立即撿起來，發現是一級毒品海洛因，曾男被員警拘捕後辯稱，他與開車的莊姓男子合資購買毒品，但莊姓男子則否認，辯稱只是載曾男來附近拿東西，不知道增男身上有毒品等語。

▲桃園市莊姓男子與曾姓男子在桃園區大樹派出所附近疑似交易毒品被查獲，被員警押回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出曾男是桃園地檢署通緝中的毒品通緝犯，2人被帶回派出所驗尿後都呈陽性反應，對於毒品來源2人均避重就輕，否認有販賣交易情事，員警對於2人竟在派出所旁交易毒品，可能認為最危險之處就是最安全交易地點，沒想到因違停仍被警方查獲。全案將曾男依毒品通緝罪嫌解送桃檢歸案，莊男也依毒品罪嫌移送偵辦。

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