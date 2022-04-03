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桃園+22「多點多線爆發」！曾到舞蹈師家中談保險　業務經理確診

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市今(3日)新增22例本土個案，市長鄭文燦下午召開防疫記者會，表示目前大潭電廠、網購電商凡美工作室、大業國小舞蹈老師等傳播鏈都有新增案例。鄭文燦表示，目前疫情呈現多點、多線爆發，但還沒到全面蔓延，尚屬可控範圍，仍需戒慎小心。

▲▼0403桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0403桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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鄭文燦表示，今大潭電廠新增2例個案，均為居隔期間確診；而凡美工作室則新增6例，先前的確診個案分別發展出家庭親友感染，案24415為確診者女兒朋友23544的接觸者，同學連帶匡列採檢後也確診；另一例則為衛理幼兒園，經匡列採檢後確診，目前該園累計1師5生確診，凡美工作室則是累計35人確診。

鄭文燦說，大業國小舞蹈老師也有衍生出2例確診，案24216為保險經理，先前到舞蹈老師家裡討論保險業務，因此遭匡列隔離後確診，目前針對這起職場案例擴大匡列採檢100人；另一位則為舞蹈教室居隔學生，遭匡列後一採雖呈陰性，但二採轉陽確診，目前這起群聚案累計9例。

此外，基隆確診個案、海大餐敘也衍生出4例；新北柔道老師衍生出8例，桃園龜山國中、壽山高中都有學生、老師與新北明德中學柔道隊接觸，因此採檢後確診。鄭文燦指出，目前已針對這兩校進行採檢，壽山高中採檢105人，初步結果均為陰性。

鄭文燦表示，桃園還有幾個獨立個案，包括台中婚宴衍生1例、還有一案例工作地點在北市，但3月24日到27日曾有台中活動使，感染源待查；值得關注的是，今新增的案24363為某護理之家住民，是80多歲女性，2日因住院需求採檢後確診，Ct值32，目前針對住民匡列採檢150人，均為陰性，但市府採取高標準，後續將進行多次採檢。

▲▼0403桃園市足跡。（圖／桃園市政府提供）

▲▼0403桃園市足跡。（圖／桃園市政府提供）

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