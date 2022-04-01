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社會 社會焦點 保障人權

坐上麻吉女友後座他精蟲衝腦　噁男6度襲胸再壓地強脫衣褲

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市葉姓男子與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子2020年10月間與其他4名男女到酒店喝酒，聚會結束後，葉向友人之女友徵詢搭便車並坐上女子機車後座，途中葉竟強行撫摸女子胸部多達6次，女子驚恐不已，女子停在路旁空地，葉將女子推倒壓制地上，欲脫去其褲子與衣物強制猥褻，女子激烈反抗高聲呼救後葉才罷手；桃園地院審理時，葉坦承犯行，辯稱喝醉了等語。法官審酌，葉已與受害女子達成調解，法官依強制猥褻罪判處7月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間則付保護管束，可上訴。

檢警調查，32歲的葉姓男子於2020年10月28日凌晨3時許，與其他4名男女友人相約在中壢區某酒店飲酒，清晨5時許聚會結束後，葉向友人之女友徵詢，可否搭其便車返家，女子勉強同意後，葉坐上機車後座。未料葉自後趁環抱女子之際，將手伸進女子內衣內撫摸胸部，以此方式對女子強制猥褻6次，每次約6至7秒，女子因而驚恐不已。

女子後來將機車停在路旁空地，葉男仗著酒意強拉女子揹在身上之包包，強行脫去其安全帽，並欲褪去其衣服，女子極力反抗掙扎，葉仍將女子拉至空地並壓制於地面，跨蹲在其身上，一手抓住女子之手，一手將女子褲子鈕釦與拉鍊解開，欲強行褪去其褲子，女子趁隙以腳踢向葉男肚子欲掙脫逃離，仍遭葉強壓在地面，還隔著衣服伸進女子衣服及撫摸其胸部，女子見路人經過高聲大喊「救命」等語，葉男才鬆開，女子隨後報警並驗傷提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將葉男聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，葉男坦承犯行不諱，女子之男友也出示葉男事後認錯之內容：「今天我做錯了…很願意跟你女友道歉，但我真的喝醉了」等語；法官審酌葉為逞一己私慾，未尊重女子之個人意願，妨害其身體與性自主決定權之行使，造成其身心受創，惟念犯後坦承犯行，態度尚可，且與女子已調解成立，已履行調解條件等情。

法官認為，葉男未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有台灣高等法院前案紀錄表在卷，因一時失慮致罹刑典，惟業已坦承犯行，知所錯誤，足顯其甚具悔意，因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，緩刑2年，並接受法治教育課程2場，緩刑期間責付保護管束，本案還可上訴。

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