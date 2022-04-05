台南確診個案+1　薩克斯風女樂手連9天台南表演匡列1308人破紀錄

▲台南市長黃偉哲公布台南市5日新增1名20多歲鹽水區女性COVID-19本土個案25000，個案活動範圍幾乎都在外縣市，其親友4人居隔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5日新增1名20多歲鹽水區女性COVID-19本土個案25000，為彰化縣個案24999友人，因案24999在4日快篩呈現陽性，兩人前往醫院進行PCR採檢，採檢報告陽性確診，Ct值29；經過疫調，案25000本月3日搭乘台鐵自強號172車次自新營前往彰化後，活動範圍幾乎都在外縣市，其親友4人居隔。

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市長黃偉哲指出，5日台灣總共有216例本土案例確診，台南市有1例，這一例25000是台南市的市民，她的戶籍在台南，不過她是因為去中部跟他的男朋友見面，男朋友首先發病，她再發病，研判起來，不是在台南被感染，目前為止她也收置在中部，她也沒有台南的足跡，所以她是因為戶籍在台南，所以算做台南的案例，但是她沒有台南的足跡，研判起來也不是在台南被感染。

黃偉哲說，由於日前24795這一位女樂師來台南各大場所來表演，她本身ct值很低，是戶籍在高雄，但是她來台南表演了很多場，她表演時必須要把口罩拿下來，用力吹奏，當然風險就高一些，因此對於24795，雖然不是台南案例但我們比較擔心，也因此5日廣開了4個篩檢站，邀請1000多位的民眾來做篩檢。247593 目前共匡列1308人，其中居家隔離86人，自主健康管理1222人。

▲台南市衛生局長許以霖指出，24795這一位女樂師來台南各大場所來表演，她本身ct值很低，台南市匡列1308人，居家隔離86人、自主健康管理1222人。

衛生局長許以霖指出，考量近日陸續有外縣市本土個案於台南市活動，為確保市民的健康、即時阻斷社區內潛在的傳染源，提醒市民6日、7日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分，持身分證前往37區衛生所領取家用快篩自我檢測，並配合於24小時內回覆採檢結果；曾與高雄市個案24795女樂師足跡重疊或相關者，請持身分證、健保卡至台南市開設之社區篩檢站篩檢。

5日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格如下：4月3日下午5時30分至晚間8時30分曾前往關廟區山西宮參加喜宴者，請於5日下午2時至4時至關廟區山西宮（關廟區山西里正義街37號）篩檢；3月26日上午11時30分曾至永康區桂田酒店國際會議廳參加喜宴者，5日下午2時至4時30分請至永康區衛生所(永康區文化路51號)篩檢。

6日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格為3月29日下午5時30分至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者、4月3日上午11時30分至下午3時至安平區富霖餐廳參加喜宴者，前述對象請於6日上午9時至11時30分至南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢；另外3月26日下午3時30分至5時曾在安平區猛男咖啡與個案24795女樂師同時段用餐者、3月26日下午5時30分至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者、請於6日下午1時30分至4時前往南區松柏育樂中心（南區南門路263號）篩檢。另外，5日上午於麻豆完成採檢者共有496人；於南區松柏育樂中心完成採檢者共331人。

黃偉哲市長強調，於婚宴、大型餐會、演唱會及各類型餐廳（含酒吧、餐酒館）吹奏樂器及演唱歌手須「脫口罩者」，應有當日快篩或PCR陰性證明始能演出，且不得步下舞台與民眾互動；呼籲市民落實防疫措施，勤洗手、戴口罩、於車站、高鐵站、客運轉運站出站時落實實聯制，共同嚴守社區防線。