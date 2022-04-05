女樂手多處表演已1傳6！恐怖Ct值+海量足跡　陳其邁：明天還會有

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5日新增9例確診個案，其中包括7例會館群聚、1例居隔陰轉陽、1例感染源不明，市府今召開記者會，公布個案公眾場所活動史，包括10餐廳、2百貨、2會館、2KTV、2公園、2運動場館都有足跡。陳其邁也不諱言，「在今天開記者同時，也有幾位(確診個案)，但這會在明天說明」。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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指揮中心稍早公布，高雄市新增10例本土個案。不過高雄市長陳其邁表示，案25005是一名20多歲男性，戶籍地在鳳山區，但居住地都在台中市北屯區，經疫調轉銜後，個案已經轉銜至台中市府處置，因此高雄市今天是新增9例。

▲高雄會館群聚已有7人確診。（圖／高雄市政府）

今日高雄確診個案中，主要是有一起會館群聚。指標個案24795是一名30多歲薩克斯風女樂手，4月3日發病後自行快篩陽性，當日夜間就醫採檢，4月5日確診，Ct值僅12.8，病毒量高。發病後有多場招待所、會館演出，造成2名員工、2顧客、1名顧客同住家人、1名員工密切接觸者確診。

市長陳其邁表示，明天馬上要開學開工，假如民眾到外縣市旅遊或是在外縣市確診，也許本身有高雄足跡，回到高雄以後有症狀，或者是被外縣市衛生機關通知在高雄採檢確診，「在今天開記者同時，也有幾位，但這會在明天說明」。

陳其邁強調，北部疫情造成南北移動，確診數量增加，高雄市有足跡移動，也增加社區傳播感染風險，市府除了針對國營事業紅區、碼頭作業人員、學校採取防疫加嚴規定，確保未來開工、開學，可以降低群聚風險，也呼籲民眾注意自身健康，生病不上學、不上班，如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。

▲AGO雅閣私人招待會館清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄洲際酒店足跡清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夢時代足跡清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲享溫馨KTV大寮店足跡清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蟳之屋足跡清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

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