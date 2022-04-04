怒PO黑白照王喜道歉了！莊人祥：祝他早日康復

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

香港資深演員王喜今（4日）針對在社群媒體貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照片發文道歉，並希望能得到原諒。對此莊人祥在今天例行記者會上回應，接受他的道歉也祝他早日康復。陳時中也在之後嚴肅補充表示，來者是客會盡量做到賓至如歸，但對於防疫人員語言或行為暴力都是不允許的。

王喜於昨（3日）入境台灣，遭醫護人員採檢被捅傷流鼻血，讓他氣得在社群媒體上PO文指控，更揚言要通緝這名採檢醫護。莊人祥稍晚回應證實有該情況，但強調當下有人員上前關心，協助止血、更換口罩，但遭王喜拒絕。隨後王喜在社群媒體放出莊人祥黑白照，表示自己拒絕是因為對方提供廁所衛生紙給他，但其貼出黑白照行為掀起網路罵戰。

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▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書）

眼看事件升溫，王喜於今天發文道歉，表示「就昨天貼出閣下黑白照片的無禮、魯莽及不友善￼行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒。」他也進一步說，與此同時，希望昨晚（03-04-2022）在桃園機場B9候機室，幫我做PCR的那一位醫護人員，能早日給我一個說法。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

雖然莊人祥在今天例行記者會上表示接受對方道歉，但指揮中心指揮官陳時中嚴肅表示，指揮中心態度很明確，來者是客，只要造成任何不舒服都願意表達歉意，但必須明白落地採檢是台灣防疫重要政策，所有人都要配合。

陳時中表示，從今年1/11開始也做了七萬多人，有採出2832位陽性，對邊境保護和社區保全都極具意義，現場醫護和採檢人員都很辛苦，隨時待命採檢對他們風險也提高很多，指揮中心在此表達向他們對邊境防疫做很大的貢獻表示感謝。

陳時中進一步說，採檢場所視同醫療機構，不允許對護理人員進行語言或行為暴力，若有問題要申訴都有管道，來者是客，我們要盡量做到賓至如歸，但台灣還是有我們的法律和做法在的。

此外，有媒體詢問邊境採檢採用方式，陳時中表示，落地採檢都用鼻咽方式，因為深喉唾液時間變長，可能要等4、5小時，來回送檢體時間變長，鼻咽大概20分鐘會有結果，也讓旅客可以不用在現場等太久。



