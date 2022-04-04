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花蓮慈濟對面超商員工確診！Ct值12.7酒吧嗨整晚　4場所急停業

▲▼0404花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮4日新增3名本土病例，為花蓮慈濟醫院對面自強消防分隊隊員、慈濟院內患者與慈濟對面超商員工。對此，衛生局長朱家祥也公布相關足跡，除要求相關足跡場所清消外，由於超商員工Ct值相當低，僅12.7，為確保傳染風險降到最低，因此衛生局也緊急要求該名店員曾到過的地方，如7-11愛田門市、慈濟門市、奧斯卡美式餐廳及袑瑪調酒等地停業清消2天。

朱家祥指出，案24576為花蓮縣自強消防隊隊員，Ct值29.1，並與確診護理師案24221有重疊足跡。朱家祥表示，該案3月31日曾前往花蓮醫院進行快篩，結果為陰性，不料在4月2日卻出現喉嚨痛、全身無力等症狀，於4月3日就醫採檢後確診，縣府也緊急匡列居隔13人、自主健康管理10人。而該案也因有健身習慣，曾在1日下午前往陽光健身中心健身。

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▲▼0404花蓮足跡關聯圖。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0404花蓮足跡關聯圖。（圖／花蓮縣政府提供）

另案24577，為80多歲女性，因罹患失智、精神疾病長期住院，不過其隔壁床的患者案23877染疫後，慈濟醫院曾2度對其進行PCR檢測，結果均為陰性，不料3日3採卻發現陰轉陽確診，並有發燒、流鼻水等現象，同時打過2劑AZ疫苗。而該名住院患者主要足跡都在院內，暫無社區傳播的危險。

▲▼0404花蓮足跡關聯圖。（圖／花蓮縣政府提供）

至於案24686為20多歲的7-11慈濟門市男性員工，Ct值相當低，僅12.7，回溯相關足跡疫調後，發現該案曾與案24221 與案24576有足跡重疊情形，在慈濟醫院發生院內感染時，1日曾在花蓮部立醫院與使用家用快篩試劑，2度快篩皆為陰性，不過當日晚間他就出現發燒、頭痛等症狀，僅買成藥服用但症狀並未改善，3日再前往花蓮部立醫院進行採檢後確診。

由於案24686在1日晚上出現症狀後，仍與友人外出聚餐飲酒。衛生單位憂心因該案脫罩飲食，恐再新增其他確診個案，緊急針對該案曾到過知相關足跡進行環境清消外，也要求4處慈濟門市、愛田門市、奧斯卡美式餐廳及袑瑪調酒需立即關閉，停業2天後才能再次開業，同時匡列居家隔離21人，後續也將依實聯制發送細胞簡訊，要求民眾自主健康管理並主動快篩。

▲▼0404花蓮足跡關聯圖。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0404花蓮足跡關聯圖。（圖／花蓮縣政府提供）

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