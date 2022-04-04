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立院2確診助理Ct值曝光！被綠委批消極　黃珊珊：和中央一起疫調

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委廖國棟3日表示，自己位於8樓的國會辦公室有2名助理確診，引發同層樓其他立委擔憂，辦公室同樣位於8樓的立委林楚茵更批評，立院僅下令同層樓快篩、PCR陰性才能入院，是非常消極的措施。對此，台北市副市長黃珊珊回應，立法院疫調是由中央和地方一同進行。

黃珊珊4日與北市衛生局疾管科長張惠美、北市教育局副局長陳素慧召開防疫記者會，針對立法院2名助理確診一事，張惠美說明，2名確診個案分別為案24397的Ct值20.9、案24398的Ct值18.9，3日接獲確診資料之後，便與中央一同了解和疫情調查，按照接觸狀況、風險程度分為居家隔離或自我健康監測、自主健康管理。

張惠美提及，針對可以掌握的名單會主動通知或安排採檢，至於風險低的則會取得實聯制資料或立院名單進行相關防治作為。

黃珊珊補充，所有都按照中央疫調規範判定，屬於第一圈的密切接觸者一定會匡列居家隔離，第二圈則是可能同時經過同場域的人則自主健康監測，或是有做足夠防護者為自主健康管理，但如果同場域人員有不舒服症狀，請立刻去採檢或快篩，而不是等待政府通知。

另外，關於林楚茵質疑，只要求與2確診助理同層樓的人PCR或快篩是不夠的，擔憂足跡早已遍布整個立法院，黃珊珊回應，這是中央與北市衛生局一起去立法院現場看過動線後的判斷，台北市並沒有消極防疫，「這是中央跟地方一起做的防疫。」

黃珊珊強調，立法院部分是中央與地方一同疫調，與一般職場相同，不會因為是立院就刻意忽略或速度變慢，「如果（速度）太慢的話，（也）應該是中央與地方一起做。」一個職場不會因為有確診就變成洪水猛獸，高風險足跡才會公布，且不會因為乘坐同部電梯就變成高風險場域。

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