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基隆「全民防疫、愛心篩檢」　林右昌：明天起至4／9日實施

▲基隆「全民防疫、愛心篩檢」 林右昌：4／5至4／9日實施。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「全民防疫、愛心篩檢」4月5日至4月9日實施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有關基隆「全民防疫、愛心篩檢」實施，市長林右昌透過視訊記者會宣布，明（5日）起至4月9日，會針對設籍於本市18歲以上之民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬750片快篩試劑，並宣布五大實施原則及十二項規劃要點；他表示，「期望能建立操作模式，在一定時間內執行達一定人口比例的快篩試劑檢測，找出社區潛在感染源。」

林右昌說，為提升國人自主健康監測能力、維持醫療與防疫量能、兼顧社會經濟正常活動與疫情風險控管，基隆市特擬定「全民防疫、愛心篩檢」示範計畫，期望能建立操作模式，在時間內執行達一定人口比例的快篩試劑檢測，找出社區潛在感染源，為「以篩檢取代隔離、用快篩取代PCR（核酸檢測）」之政策目標建立基礎。

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林右昌首先宣布五大實施原則，一、以自願性參與為主，組織性安排為輔；二、讓有意願參與之民眾，可方便且多管道取得快篩試劑；三、以廣發為原則，熱區地點加強重點發放；四、以容易擴散，不易掌握之群體加強重點發放；五、為符合普遍參與原則，避免被標籤化，不對外公布發放之特定對象族群、區域。

林右昌也逐條說明十二項規劃要點，包括：1、分區域、分類別、規劃時序，分批發放；2、試劑一律拿回家自主施作篩檢；3、快篩陽性回報，快篩陰性不回報；4、善用社會網絡、企業網絡與宗教網絡系統，複式鼓勵民眾參與意願；5、利用里民或社區活動中心，設立衛教與試劑發送站；6、加強基層醫療診所合作，針對有症狀病患加強發放快篩試劑篩檢。

7、建立輔導員團隊，進駐發送點協助解說。8、試劑發送分批實施衛教，示範教導民眾如何使用試劑並解說問題；9、設立24小時快篩陽性通報專線；10、設立「全民防疫愛心篩檢」諮詢專線；11、建立充足之防疫車隊；12、建立新的PCR篩檢量能，快速得到篩檢結果。

至於發放的類別，林右昌說，分為四個類別，共發13萬570劑，規劃參與者為13萬570人，佔全市人口比例約為36.1%，執行時間為4/5日至4/9日，共計五天；分別是「18歲以上的一般民眾」共計7萬1150劑，佔54.49%、「易擴散不易掌控族群」共計1萬4276劑，佔10.93%，「維持關鍵基礎設施人員」共計3萬8444劑，佔29.44%，「基層診所」共6700劑，佔5.13%；區里部分，將配發區里人口的10%至區里活動中心，自明天起至4/8發完為止，詳細的地點，區里辦公室會再對外公布。

林右昌補充，我們檢視了現有食藥署快篩試劑的指引，覺得不太合用，所以我們由觀銷處重新設計快篩試劑的使用指引宣傳單，讓民眾可以一目瞭然。民眾可以透過24小時快篩陽性專線電話接手後續的PCR採檢、防疫車輛派遣以及PCR確診後的收容收治。民眾打專線通報，市府會提供免費專車接送服務，如果要到集中檢疫所也有免費巴士載送。

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