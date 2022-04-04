基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動　林古昌：我知道有人在嘲笑

▲基隆愛心篩檢將於明日開始執行，為期5天。（圖／翻攝林右昌臉書，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆疫情持續延燒，衛福部長陳時中日前提出「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情，揪出確診黑數。不過基隆市府經幾日與中央研擬相關政策後，林右昌指出，不希望該項計畫被稱為「類普篩」，應改稱「全民防疫愛心篩檢」，主因為號召民眾自願參與，今林右昌也公布實施辦法，預計5日起開始執行，至9日止共計5天，預定將發放13萬570劑快篩試劑。

林右昌表示，現階段初步對愛心篩檢歸類幾個原則，第一為以「民眾志願性」，其餘組織規劃為輔，只要有意願來參與的民眾，都可以多元且方便的取得快篩試劑；第二則是分區域、分類別、分時序和分批來發放分流，以避免民眾回饋太過集中影響量能；最後則是篩檢必須要「去標籤化」，希望不要發生也不願意再有像萬華地區被標籤化等情形。

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針對記者提問，已經有設立採檢站了，為何還要進行「愛心篩檢」？林右昌表示，快篩成本比PCR採檢低廉許多，且發放數量廣大，有助於揪出社區黑數，「我知道有些人嘲笑，什麼都講愛心，我非常不以為然，聽我說明就知道，為何要叫愛心篩檢，因為他不是強制性，所以非常考驗人性。」

林右昌指出，這幾天進行反覆討論規劃，廣發快篩試劑將會面臨許多民眾心理面、社會面、人性面課題，擔心有人貪心重複領取，但如果因此將手續複雜化又怕會影響民眾參加意願；林右昌也曾想到會不會有人領了試劑不快篩、拿去轉賣？坦言這方面市府確實沒有稽核機制，「這是自願性的道德風險。」

林右昌呼籲，希望大家都是守規矩的好國民，拿了愛心快篩試劑真的要進行篩檢，結果陰性不必回報，但若是陽性，務必依照指引撥打服務專線，回到通報系統來。

林右昌表示，愛心篩檢計畫過去從來沒有人做過，基隆願意承擔責任，為台灣防疫盡一份心力，希望大家能給基隆加油！