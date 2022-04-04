嬰幼兒集中隔離挨轟　上海回應：家長「同樣染疫」才可陪同

記者蔡儀潔／綜合報導

上海「嬰幼兒集中隔離」近日引發爭議，不少父母希望可以親身照顧小孩。對此，上海衛健委表示，若患兒與家長都是感染者，可以一起同住；若不符合條件且患兒小於7歲，則要在公衛中心治療。

▲上海早前傳出多名嬰幼兒被單獨隔離。（圖／翻攝自小紅書、微博）

上海「嬰幼兒隔離」事件近日掀起輿論熱議，法國駐上海領事館代表歐盟24國發出公開信，要求上海市政府可以讓父母和嬰幼兒一同隔離。另外，絕多數大陸家長也都希望家長可以親自照顧自己的小孩。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今（4）早表示，根據大陸《傳染病防治法》及防疫要求，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

不過，他指出，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。

▲▼ 上海當局公布的嬰幼兒隔離點現狀照。（圖／上海闢謠）

據媒體早前報導，上海金山區一處「嬰幼兒隔離點」被爆多名嬰幼兒擠在一起，無法得到妥善照顧，還要與家長骨肉分離。對此，上海公衛闢謠稱，是醫院兒科病房騰挪過程中的一些場景，並公佈隔離點現狀照。

一名2歲孩童的母親透露，看到影片後非常心急，很希望能將女兒接到身邊照顧，如果不行，希望隔離點能公開孩子目前的情況，希望能讓孩子處於一個可以「監控」的狀態。

上海闢謠平台表示，今日凌晨該名母親已經抵達上海市公共衛生臨床中心。她在微博透露，「這裡有很多的陪護媽媽，並不像之前溝通的不能陪護」、「在大家的努力下，我終於和我的女兒在一起了，未來的日子我會照顧好她，希望早早離開這裡」。