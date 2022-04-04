港星王喜控PCR捅鼻害爆血　王必勝：個人身體狀況不同，請見諒

▲對於港星PCR過程流鼻血，王必勝表示都會給予後續關心協助。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、蔡怡萍／台北報導

港星王喜昨（3）日飛抵台灣桃園機場，入境進行PCR採檢時鼻孔被戳到流鼻血，他批評弄傷他的醫護人員採檢後馬上離開現場，又自拍多張口罩沾滿血的照片PO網表達不滿，不僅醫勞盟、ICU醫師陳志金在臉書發文回應王喜帶風向、獵巫的行徑，今日王必勝出席會議時也表示，針對機場落地採檢鼻出血意外，可能是每個人身體狀況不同，請這名個案見諒，也都會提供後續關懷，有任何問題都歡迎提出反應。

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▲港星王喜在臉書PO出流鼻血照片，批醫護採檢不慎害大爆血。（圖／翻攝自王喜臉書）

王必勝表示，出血原因可能因為鼻中膈彎曲、鼻胛比較厚，長時間搭飛機鼻腔乾燥等，可能因個人因素造成意外，但都是不太嚴重的副作用，請這名個案多多見諒，有問題都可隨時向醫護團隊反應。

除了感謝實施以來配合的民眾與辛苦的醫護，對於基隆市將「類普篩」改名為「全民防疫、愛心篩檢」，王必勝表示這是中央提出的「概念」，並不是定調為類普篩，只是說明用「快篩」來執行，而由基隆市這邊來試辦，因地制宜，用什麼名字都予以尊重。

對於基隆疫情，王必勝表示依照現有數據看來，沒有擴大的跡象，而家用快篩的普篩，就是要驗證疫情是否趨緩、以及社區中有沒有潛藏感染者，相關的施作方法下午基隆市長林右昌將會在直播上向大家說明。