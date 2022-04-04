王喜批醫護是兇手！鄉民女神怒「當台灣人好欺負」：不止血還拍照

▲王喜來台PCR出意外。（圖／翻攝自Instagram／wong_he）

記者施怡妏／綜合報導

港星王喜3日抵達桃園機場，自爆做PCR時被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止，引起軒然大波，​​對此，鄉民女神qn黃瓊慧表示，PCR檢測就是戳到鼻子深處，流血狀況是無法避免的，但王喜的態度惡劣，他不禁大罵「我就不信若在中國你敢這樣PO文上傳，當我們台灣人好欺負是不是？！」

黃瓊慧稍早在臉書PO文，PCR檢測就是要戳鼻子深處採檢，如果鼻黏膜脆弱、鼻腔狹窄、鼻中膈彎曲等，一個不小心就有可能會流血，就如同去捐血一樣，醫護人員有時找不到血管，可能會導致後續瘀血或腫脹的情況，「很普遍常見也不是什麼風險，就是有可能會發生」。

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但讓黃瓊慧最傻眼的是，王喜態度囂張，刻意PO照上傳，表示台灣的醫療人員把他捅到爆血後「逃離」現場，更以「追兇」、「兇手」、 「趕快來自首」、「莊人祥的黑白照」等相當不堪的字眼，上網嗆協助採檢的醫護人員。

她不禁大罵，「我就不相信若在中國你敢這樣PO文上傳，敢這樣大張旗鼓的亂嗆亂該，真的當我們台灣人好欺負、醫療是服務業是不是？！這些舉動根本賤踏台灣醫療人員的尊嚴！」最後，她對醫護人員說聲辛苦，「每天邊境篩檢那麼多人還要面對這種高高在上、視醫療為服務業的外國人，實在委屈了」。

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書）

王喜3日在IG發文指出，他在入境台灣時做PCR被捅傷，對方是一名身高約150公分的女性醫護，事發後就不知去向，「兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院」。

對此，莊人祥稍早回應還原經過，的確有流鼻血的情形，但當時採檢人員是要把檢體送回實驗室，並不是要逃走，當時也有人員要協助止血和換口罩，但是對方拒絕，如果後續有任何醫療需求都可以提出。