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黃偉哲化打造玉井農產加工及冷鏈物流中心　下半年公告招商

▲台南市長黃偉哲指示農業局，向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，該案經農糧署2月核定總經費5億元建置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示農業局，向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，該案經農糧署2月核定總經費5億元建置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合行政院農業委員會「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫，台南市長黃偉哲指示農業局，向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，該案經農糧署2月核定總經費5億元，由中央補助4.3億元，南市府配合款0.7億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。

冷鏈物流中心規劃主體建築2層計2255坪，成立後預期可收購台南市及鄰近縣市之青果，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能，青果年處理量至少可達5500公噸。

▲台南市長黃偉哲指示農業局，向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，該案經農糧署2月核定總經費5億元建置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲說，冷鏈物流中心興建完成後，將以營運移轉（OT）方式委託民間機構經營，希望以產地集散優勢吸引優質業者進駐，預計今年7月公告招商，如招商順利，11月即可徵得營運廠商，市府未來將依營運廠商需求客製化打造內部空間及設備配置，以符合實際運用，期藉由地方政府與民間機構協力合作，調節青果產銷失衡現象，提升果品運銷品質，延長儲架壽命，減少損耗，進而提升農產價值，為農民帶來更大的收益。

▲台南市長黃偉哲指示農業局，向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，該案經農糧署2月核定總經費5億元建置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕說，冷鏈物流中心現已進入工程基本設計階段審議，2022年3月獲農糧署初審通過，4月將提報農委會辦理複審，目標6月完成細部設計，盼2022年10月工程順利發包動工，2023年底完工，2024年第一季正式啟用營運。屆時將可導入現代化農產冷鏈管理設備及技術，建立標準化及規格化作業流程，結合低溫冷藏設備及全程冷鏈物流配送，完善產地至消費地的冷鏈交易體系。

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