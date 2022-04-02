2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

▲台南市西港商圈為提高在地產業，吸引更多遊客的到訪賞花並且到商圈旅遊消費，特舉辦「2022金砂三月櫻野餐季Ｘ散步趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春天百花盛開，被譽為平地櫻花的花旗木也即將綻放，西港商圈為提高在地產業，吸引更多遊客的到訪賞花並且到商圈旅遊消費，於清明連續假期舉辦「2022金砂三月櫻野餐季Ｘ散步趣」活動。

黃偉哲市長、郭國文立委、蔡蘇秋金議員、蔡秋蘭議員等人蒞臨現場致意，結合野餐、賞花、市集、農村體驗文化及音樂，邀請各地遊客造訪西港賞遊，深入體驗西港之美。

台南市長黃偉哲表示，金砂里環狀的花旗木步道長約400多公尺，種植上百棵花旗木，每年3月春暖花開，變身為民眾打卡拍照的熱門地標，歡迎遊客前來賞花，他說，最近台南可以說是花花世界，從白河林初埤木棉道、麻豆柚花，到學甲蜀葵花、西港花旗木、各地黃花和洋紅風鈴木，都非常漂亮，歡迎各地遊客到台南來趟花之旅。

經發局長陳凱凌表示，因應後疫情時代及振興商圈經濟，活動現場設計幾款不同的西港地圖，包含景點地圖、美食地圖、文化地圖等製作成大型拼圖，讓民眾及親子一起體驗拼拼樂。配合防疫規定，經發局也提醒大家出席活動請配合佩戴口罩、量測體溫保持安全社交距離、落實實聯制，配合現場工作人員防疫宣導。

西港商圈曾詠瑋表示，現正值西港區金砂里的花旗木花季，結合西港在地農產特色展、體驗活動、野餐、文創市集、拼拼樂等，現場還能拿取優惠卷至合作店家享折扣，藉由花季舉辦此活動吸引更多人潮，帶動鄰近的店家及商圈，促進地方經濟發展。活動詳情及最新消息請上西 港商圈FB粉絲專頁查詢。