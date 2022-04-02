台南牧草節活動開跑　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂

▲台南市農業局長李建裕等人為牧草節開幕，許多民眾體驗牧草編織及盤固拉牧草捲草意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於4月2~4日在大內區走馬瀨農場舉辦牧草節產業文化活動，現場規劃一系列好吃、好玩的牧草產業體驗活動，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂。

市長黃偉哲表示，台南市農會經營的走馬瀨農場以經營牧草起家，34年來，始終如一對牧草的維護，將南部最優質自然牧草景色呈現給遊客，締造獨一無二的走馬瀨牧草風情。尤其在1988年轉型為觀光休閒農場後，每年遊客人數達數十萬人次，為將觀光休閒人潮資源與農業產結合，辦理牧草節產業文化活動，提供不同種類的牧草產品，讓民眾食用及牧草創意景觀讓民眾賞玩，讓體驗牧草的民眾有不一樣的認識。

台南市農業局長李建裕指出，今年牧草節活動以吃草、玩草、賞草做為主題，分別辦理了品嚐綠色草食的吃草美食家、以及趣味的玩草娛樂家DIY、並提供不同種類的牧草品種及布置牧草創意景觀讓民眾賞玩、同時還有田園工藝坊、農業栽種體驗趣等一系列富有農業元素的活動，讓遊客充分感受牧草的魅力，並沉浸在自然草原風景的懷抱中，也認識體驗台灣農業的應用與發展，並以寓教於樂的方式，讓參與的民眾，悠遊於大自然的懷抱中，並搭配農場內年度熊愛走馬瀨泰迪熊嘉年華特展活動，期待可以發揮1+1大於2的效果，讓全國民眾來到農場遊玩時，參與本活動後可以更加瞭解在地的農業產業、在地人文、天然景觀與現代的農家生活，進而能推廣行銷農特品、增加農民收益與帶動臺南市農業休閒旅遊的發展。