　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

▲台南市長黃偉哲快爭1億元進行改善官田溪無名橋舊橋，預計年底前完成發包2023年動工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲快爭1億元進行改善官田溪無名橋舊橋，預計年底前完成發包2023年動工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲鑒於南120線官田溪無名橋舊橋，每逢大雨、洪水時易漫淹致災，嚴重影響用路人安全，指示工務局爭取中央經費辦理改善，共爭取水利署1億元進行改善，預計年底前完成發包2023年動工。

工務局表示，南120線官田溪無名橋舊橋長約21公尺、寬僅7公尺，因橋梁高程過低，容易遭致水患，成為南120道路瓶頸路段。依黃市長指示積極爭取到水利署經費共9459萬5000元，加上地方配合款8162萬5000元，官田溪無名橋拓寬改建工程總經費約1億7600萬元，改建後為三跨預力I型梁橋，梁底將16.27提高至18.3公尺、橋主體長135公尺、寬12公尺，含東西側引道總計改善約900公尺。

因該段道路為周遭聚落聯絡道路，也是通往官田工業區的捷徑之一，未來橋梁改建及護岸工程完工後，不僅加大通洪斷面降低洪泛，解決水患問題、保障用路人安全，也大大提升南120線的道路品質及景觀。

另外，工務局表示，黃偉哲市長上任迄今，積極推動溪北建設，其中大曾文區建設，至今已爭取投入約22.8億元經費，橋梁改建就有5座，除官田溪無名橋，還有下營區大溪橋應急工程1.42億元、麻豆排水黑橋改建工程1.45億元、官田區南113中埤溝橋改建400萬元、下營區南69線火燒珠橋改建含道路拓寬9,000萬元。

▲台南市長黃偉哲快爭1億元進行改善官田溪無名橋舊橋，預計年底前完成發包2023年動工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

道路開闢養護及公園闢建更新也積極推動，完成下營南外環道路新闢工程5.3億元、六甲西側外環道路工程6.33億元、西拉雅國家風景區管理處行政暨旅遊服務中心聯外道路新闢工程9,200萬元、市區道路開闢合計約1.087億元，路平專案及前瞻計畫有麻豆區新生南路道路改善工程1440萬元、麻豆區興國路仁愛路道路改善工程1500萬元、下營區中正南北路道路改善工程800萬元、南24線南57線道路改善工程及林鳳營車站之縱貫公路旁周邊串聯計畫4400萬元、南318線部份道路改善工程3430萬元；另官田區公所、隆田火車站通學步道建置工程1980萬元、下營區東興國小通學步道建置工程1115萬元、六甲市區通學步道串聯建置計畫950萬元、下營區賀建國小通學步道優質化工程790萬元、下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程3400萬元。

▲台南市長黃偉哲快爭1億元進行改善官田溪無名橋舊橋，預計年底前完成發包2023年動工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公園新闢則有麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程1000萬元、麻豆區全民公園整建工程500萬元、下營區大屯社區公園景觀工程290萬元、官田區二鎮森林公園整修工程500萬元等，未來市府仍會繼續努力推動其他建設，讓市民幸福有感。

ET快訊
若確診破千人！前台大醫曝「3救命關鍵」：與去年5月差多了
牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」
女星試鏡「脫到全身剩內褲」！　導演讚：顏色像外國妹
PLG球星「攻擊下體」遭禁賽！　IG公開道歉：絕無扭蛋
手搖飲買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」一次看
快訊／新竹縣今+2！　大潭、台中婚宴案延燒
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

台南牧草節活動開跑　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂

快訊／台東+1！　與確診者同寢室...海軍船艦下士確診

解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱　一杯紅茶露行蹤遭逮發票１張都沒中！

屏東兄弟檔警察合作無間　台南聯手逮獲通緝犯

台南擴增柴油車檢測據點　便利民眾到檢拿合格標章

保障民眾生命財產安全　南消建置119受理民眾報案及指揮派遣系統備援機制　

兼職車手誆比特幣買賣　警戳破為「警示帳戶」下場慘

向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

台南牧草節活動開跑　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂

快訊／台東+1！　與確診者同寢室...海軍船艦下士確診

解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱　一杯紅茶露行蹤遭逮發票１張都沒中！

屏東兄弟檔警察合作無間　台南聯手逮獲通緝犯

台南擴增柴油車檢測據點　便利民眾到檢拿合格標章

保障民眾生命財產安全　南消建置119受理民眾報案及指揮派遣系統備援機制　

兼職車手誆比特幣買賣　警戳破為「警示帳戶」下場慘

向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

LIVE／高雄疫情生變！陳其邁最新記者會說明

起床看新聞發現出包！黃子佼道歉曝「Selina真實反應」

張藝謀18歲高顏值帥兒「錄取耶魯大學」！　7所大學全要他…媽嗨翻

「切爾西靴」粗高跟大流行！盤點10雙愛馬仕、RV...俐落帥氣又好搭

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

骨灰罈超美新色「不莊嚴了」　好市多店員：不知有這款！網喊買爆

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

母親男友伸狼爪！　16歲姐姐挺身救妹...嬤：以後注意點就好

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

公車駕駛「不舒服」整車衝安全島　撞翻電線桿...1乘客送醫

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

快訊／台東+1　與確診者同寢室海軍下士確診

台南全力協助疏運旅客到高鐵恢復通車

台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

桃園藍營戰將臉書宣布4/31登記選市長　原來是

南消建置119報案及指揮派遣系統備援機制　

內埔偵查隊兄弟檔合作無間　聯手逮獲通緝犯

嗨翻兒童節！　葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞

台南4月份維持現行防疫措施

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱遭逮

台南擴增柴油車檢測據點

加強巡查觀光景點　林右昌：連假篩檢站不休息

解決道路交通及水患

天候攪局！搭船遊客進不了澎湖　業者無奈

更多熱門

相關新聞

黃偉哲視察銷日鳳梨集貨包裝場

黃偉哲視察銷日鳳梨集貨包裝場

台南鳳梨即將進入盛產期，台南市政府持續積極拓展外銷市場，1日計有16.8公噸的鳳梨銷往日本，市長黃偉哲會同台灣蔬果輸出同業公會榮譽理事長吳清綠，視察鳳梨包裝流程，並感謝農民用心栽培管理，將持續輔導農民種植產銷履歷鳳梨，協助開闢外銷新通路，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。

黃偉哲叮嚀做好防疫過節！

黃偉哲叮嚀做好防疫過節！

林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲

黃偉哲與學童體驗各國童玩

黃偉哲與學童體驗各國童玩

關鍵字：

黃偉哲拓寬改建官田溪無名橋

讀者迴響

熱門新聞

眾量級愚人節「宣布大事」！

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

校護急救瀕死高3生回魂　怒控同事「改單」霸凌

超大咖台劇女神「躲觀眾席」朝聖張惠妹！

59歲男框4酒店妹狂歡　做「1舉動」慘了

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面