解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

▲台南市長黃偉哲快爭1億元進行改善官田溪無名橋舊橋，預計年底前完成發包2023年動工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲鑒於南120線官田溪無名橋舊橋，每逢大雨、洪水時易漫淹致災，嚴重影響用路人安全，指示工務局爭取中央經費辦理改善，共爭取水利署1億元進行改善，預計年底前完成發包2023年動工。

工務局表示，南120線官田溪無名橋舊橋長約21公尺、寬僅7公尺，因橋梁高程過低，容易遭致水患，成為南120道路瓶頸路段。依黃市長指示積極爭取到水利署經費共9459萬5000元，加上地方配合款8162萬5000元，官田溪無名橋拓寬改建工程總經費約1億7600萬元，改建後為三跨預力I型梁橋，梁底將16.27提高至18.3公尺、橋主體長135公尺、寬12公尺，含東西側引道總計改善約900公尺。

因該段道路為周遭聚落聯絡道路，也是通往官田工業區的捷徑之一，未來橋梁改建及護岸工程完工後，不僅加大通洪斷面降低洪泛，解決水患問題、保障用路人安全，也大大提升南120線的道路品質及景觀。

另外，工務局表示，黃偉哲市長上任迄今，積極推動溪北建設，其中大曾文區建設，至今已爭取投入約22.8億元經費，橋梁改建就有5座，除官田溪無名橋，還有下營區大溪橋應急工程1.42億元、麻豆排水黑橋改建工程1.45億元、官田區南113中埤溝橋改建400萬元、下營區南69線火燒珠橋改建含道路拓寬9,000萬元。

道路開闢養護及公園闢建更新也積極推動，完成下營南外環道路新闢工程5.3億元、六甲西側外環道路工程6.33億元、西拉雅國家風景區管理處行政暨旅遊服務中心聯外道路新闢工程9,200萬元、市區道路開闢合計約1.087億元，路平專案及前瞻計畫有麻豆區新生南路道路改善工程1440萬元、麻豆區興國路仁愛路道路改善工程1500萬元、下營區中正南北路道路改善工程800萬元、南24線南57線道路改善工程及林鳳營車站之縱貫公路旁周邊串聯計畫4400萬元、南318線部份道路改善工程3430萬元；另官田區公所、隆田火車站通學步道建置工程1980萬元、下營區東興國小通學步道建置工程1115萬元、六甲市區通學步道串聯建置計畫950萬元、下營區賀建國小通學步道優質化工程790萬元、下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程3400萬元。

公園新闢則有麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程1000萬元、麻豆區全民公園整建工程500萬元、下營區大屯社區公園景觀工程290萬元、官田區二鎮森林公園整修工程500萬元等，未來市府仍會繼續努力推動其他建設，讓市民幸福有感。