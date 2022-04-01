關心鳳梨外銷　黃偉哲視察銷日鳳梨集貨包裝場

▲台南市長黃偉哲，會同台灣蔬果輸出同業公會榮譽理事長吳清綠，視察鳳梨包裝流程，將持續輔導農民種植產銷履歷鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鳳梨即將進入盛產期，台南市政府持續積極拓展外銷市場，1日計有16.8公噸的鳳梨銷往日本，市長黃偉哲會同台灣蔬果輸出同業公會榮譽理事長吳清綠，視察鳳梨包裝流程，並感謝農民用心栽培管理，將持續輔導農民種植產銷履歷鳳梨，協助開闢外銷新通路，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。

市長黃偉哲表示，今年鳳梨外銷以日本市場為主，貿易商接單狀況較去年為佳。由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，台灣鳳梨在去年獲得日本市場好評，代表品質、衛生安全讓日本消費者有信心，希望今年味美質優的台南鳳梨能持續獲得日本消費者的青睞。

農業局長李建裕表示，台南鳳梨4月進入盛產期，市府今年度結合全聯福利中心推廣台南產銷履歷鳳梨外，並攜手大苑子茶飲、福和生鮮等單位推出冷壓飲品及截切水果盒，便利消費者品嚐。電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，農業局並輔導轄內農會及合作社場推廣鳳梨禮盒 (https://reurl.cc/OpZ7Gv)，歡迎民眾踴躍訂購，品嚐當季美味可口的台南鳳梨。