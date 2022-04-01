清明連假在即黃偉哲寫信　叮嚀親師生放假做好防疫過節！

▲台南市長黃偉哲關心全市親師生清明連假健康，發送「偉哲市長給親師生的一封信」，提醒做好防疫措施，過快樂兒童節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市各級學校4月2日起開始清明連假，面對國內疫情似有復甦，市長黃偉哲1日發送「偉哲市長給親師生的一封信」，呼籲全體家長及學生在清明連假追思先人之餘，面對傳染力強的Omicron變異株，請隨時做好個人自主健康管理，勤洗手、戴口罩、生病不外出，避免人潮擁擠場所及聚會，享有一個健康、快樂假期。

黃偉哲市長表示，回顧去年受新冠疫情影響，國內三級警戒下停班停課，市府教育團隊以超前部署的戰鬥力，做好各項防疫工作。教育局及各校從防疫物資整備、校園安全管理、學生防疫衛教、停課不停學等都能隨時配合疫情滾動調整，除全國首創公版直播教學，各校仍在為隨時線上教學進行準備，即便發生疫情停課也能讓師生快速上線，維持學生學習品質，讓全國民眾見識到臺南教育團隊的機動實力。同時市長也請家長幫忙，提醒周遭尚未接種疫苗的朋友，能儘速進行疫苗接種，提升疫苗施打覆蓋率，保護自己，也保護別人。

教育局長鄭新輝補充說，面對捉摸不定的疫情，教育局機動調整，各校對於校內的防疫資源、教學設備及因應停課的相關準備都持續在進行中，沒有懈怠，請家長放心，也提醒家長們，除落實防疫措施外，學生仍應注意室內外各項活動安全，包括瓦斯、用電、交通安全，同時家長也應留意學生情況，讓每個孩子養成健康生活的好習慣，度過充實的假日。

教育局說，連假期間，除落實防疫措施外，考量疫情期間，學生使用平板及在家時間上升，包括用眼健康及網路互動都應多加注意，學生仍應注意避免網路賭博及過度沉迷於網路，家長亦應主動關心孩子身心狀況，共同協助學生度過一個充實的連假生活。