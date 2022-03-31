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改善居家安全　南消加碼補助燃氣熱水器「100」戶

▲為改善台南市一氧化碳中毒潛勢戶危害因子，消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為改善台南市一氧化碳中毒潛勢戶危害因子，消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市一氧化碳中毒潛勢戶危害因子，消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者，補助金額部分一般用戶申請成功後可享最高 3000 元；若領有中低收入資格者，則補助金額最高可享12000 元。

中央氣象局表示，近日受到大陸冷氣團影響，有直逼大陸冷氣團等級的冷空氣接近，部分地區低溫下探12度，且受華南雲雨帶影響，容易有雨的天氣，台南市消防局呼籲，民眾除做好保暖、預防心血管疾病外，居家使用燃氣熱水器時，務必保持環境通風。若熱水器裝設於室內，應選擇強制排氣型熱水器或電熱水器，避免一氧化碳中毒，民眾也應檢視自家老舊效率不彰的燃氣熱水器是否應汰換。

▲為改善台南市一氧化碳中毒潛勢戶危害因子，消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，受理期限延至11月30日前（額滿為止）。以1次為限，民眾若有需求，可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。透過台南市當地消防局的服務據點，協助更多的潛勢戶改善，造福社會更多底層族群，強化本市安全網。

台南市長黃偉哲呼籲，為能改善民眾居家安全，免受一氧化碳侵襲，台南市提供更換燃氣熱水器補助方案，請民眾能多多申請更換，好保護自己與家人的安全。

▲為改善台南市一氧化碳中毒潛勢戶危害因子，消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯提醒，一氧化碳是因燃氣熱水器燃燒不完全所產生，是一種無色無味的氣體，與血液中的血紅素結合力是氧氣的200至250倍，人員若吸入體內會產生疲倦、肢體無力、頭暈、噁心或胸痛等類似感冒的徵狀，嚴重可能致死，請民眾可以多多善用補助計畫，汰換老舊且效率差的燃氣熱水器，以遠離一氧化碳中毒危害因子。

消防局說明，家中安裝燃氣熱水器應確實遵守「五要」原則，要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時的「檢修」，避免一氧化碳中毒。如果發生頭暈頭痛、嘔吐、四肢無力的症狀時，有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用熱水器，並將病患移動至通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

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