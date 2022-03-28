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空拍機科技防火　南消四大隊清明火災搶救演練

▲台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年4月2日至5日清明連續假期，民眾會前往掃墓祭祖，經查歷年公墓火警案件發生紀錄，民眾常因焚香及燃燒紙錢引起墓地火災，為提前做好防災工作，台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練，提醒民眾掃墓記得撲滅餘燼，確認殘火熄滅才離開。

▲台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊為強化滅火科技裝備操作及人員技能演練，進行公墓消防演練；四大隊指出，墓地火警千萬不可以等閒視之，因為墓地火災具有面積大、地形崎嶇、水源匱乏及水線部署不易等特性，需要投入大量人力物力才能撲滅，消防局為此購置多種科技裝備來因應，例如攜帶背負式電動噴霧器、電動風力滅火機、改良型打火把及背負式水袋。

針對消防車輛水線無法到達地點，利用無人機配戴紅外線熱顯像儀即時拍攝火災現場，進行災情傳輸，提供火勢大小、延燒方向及鄰近建築物狀況給指揮官做為戰術運用參考，搭配山搜車利用其可快速移動征服困難地形特性即刻到達現場並且乘載輕裝防火衣消防人員手持滅火把、背負式滅火裝備、開山刀執行行動撲滅火勢，此外針對小型消防車輛可到達之公墓林地，亦備有小型細水霧消防車以及在小型水箱消防車加裝山林噴霧滅火裝備實施滅火戰技戰術技巧。

▲台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防四大隊長蔡國保提醒民眾，記住「4不2記得」，所謂「4不」就是，「不任意燒雜草」，若有除草，應該當作垃圾隨手帶走；「不隨意丟煙蒂」，祭祖不抽菸，環境更安全；「不讓冥紙飛揚」，以心意代替焚燒金紙，能不燒就不燒；「不放爆竹煙火」，使用環保鞭炮代替燃放傳統爆竹；「2記得」是完成掃墓祭祖離開前，再三確認「記得撲滅餘燼」，及「記得隨手將垃圾帶走」，維護環境整潔。

▲台南市消防局第四大隊28日上午，在左鎮區第一公墓辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」清明火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局針對清明期間制定「台南市消防局2022年度清明期間消防安全整備執行計畫」，以轄內發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區擬定搶救計畫、圖資，並於現場提供水袋，提醒民眾澆熄掃墓火源。

市長黃偉哲表示，台南市今年配合防疫政策，除宣導提前掃墓分散人潮減少群聚風險及實施入塔參拜實名制外，並由民政局、環保局及各區公所預先進行各區公墓環境清除工作，大量減少雜草及可燃物積存，以降低公墓火警發生機會。

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