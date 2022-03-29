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提升潛水救援專業技能　南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

▲台南市消防局為增強水域的搜救能力，提升潛水人員安全，申借屏東縣消防局特搜大隊訓練基地-潛水救援池，辦理為期3天的「公共安全潛水教官班」訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為增強水域的搜救能力，提升潛水人員安全，申借屏東縣消防局特搜大隊訓練基地-潛水救援池，辦理為期3天的「公共安全潛水教官班」訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為增強水域的搜救能力，提升潛水人員安全，將全面由救援潛水，提升至公共安全潛水訓練，以提升潛水搜溺的專業技能，並於3月28日至30日，申借屏東縣消防局特搜大隊訓練基地-潛水救援池，辦理為期3天的「公共安全潛水教官班」訓練，受訓學員皆為南消潛水救援小組之教官團，共計有9名。

由於水下救援係為高風險救援任務，有別於一般潛水活動，而為有效提升公共安全潛水搜救觀念及培訓，台南市消防局特別聘請曾由內政部消防署派赴美國芝加哥消防局進行潛水搜救訓練-公共安全潛水教官李冠群，前來授課，未來將再由南消公共教官規劃課程、教材後，教授本局內部潛水救援小組成員，以達全體潛水公共安全制度化。另也特別感謝市議會林易瑩議員於第3屆第6次定期會時，所提出之關心及建言，並在黃偉哲市長全力支持下，同意申請市府第二預金414萬元，來購置公共安全潛水相關的裝備與器材。

▲台南市消防局為增強水域的搜救能力，提升潛水人員安全，申借屏東縣消防局特搜大隊訓練基地-潛水救援池，辦理為期3天的「公共安全潛水教官班」訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提，本次訓練內容與導入採購的公安潛水裝備，有相關推動之重要性，例如：全罩式面鏡的購置，能讓潛水人員在水下失去意識時，仍保有呼吸，增加存活率；水下通聯裝備，能讓岸上人員與潛水員進行通訊，並讓指揮官隨時掌握潛水員於水下的作業狀況；備援氣瓶組，讓潛水員即使主要的氣瓶發生故障或沒氣，也有備用的空氣可以使用，並也能提供其他潛水員緊急供氣等等。這些專業的訓練及更完善的裝備，讓潛水人員未來能夠更安全的來執行各項水域搜救作業，保障自身及民眾生命安全。

市長黃偉哲表示，消防人員及市民的安全守護，刻不容緩，消防局積極導入公共安全潛水訓練，以提升專業技能，並能採購更進階的潛水裝備、器材，強化水域搜救作業安全，讓民眾生命財產可多一層保障，另也再此提醒民眾，本市轄內有多處水域，假日前往戲水遊憩之餘，不可忽視水域活動安全，水上活動也請選擇有專責業者的安全水域，避免發生溺水意外時，鄰近無救生員可以立即下水救援，錯失黄金搶救時機，留下傷痛及遺憾。

消防局局長李明峯，呼籲民眾重視水域活動安全，避免其獨自或結伴到危險水域戲水，並提醒所有民眾，從事水域運動時務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇安全有救生員的水域進行活動、戲水，消防局於意外發生時，必將立即趕往救援，宣示消防人員守護市民之決心。

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