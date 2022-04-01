南消六大隊救護人員與死神拔河　成功搶救異物梗塞婦人

▲台南市消防局第六大隊高級救護技術員顏維廷與李嘉祐，正確判斷及完善處置，利用進階呼吸道處置及時排除婦人口中異物，讓病患恢復呼吸及意識，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局日前接獲民眾報案指出，１名60多歲婦人因吃東西噎住，造成呼吸困難，家人趕緊撥打119求救，第六大隊和緯高級救護隊立即趕赴現場，救護人員發現婦人已無呼吸，馬上以異物夾為婦人取出多塊「麻糬」，搶救恢復呼吸與意識，成功從鬼門關搶回婦人性命。

救護人員到達時，發現婦人肢體癱軟意識不清、臉色發紺已經沒有呼吸。詢問家屬得知，婦人因吃東西噎到，突然間喘不過氣、昏倒在地。救護人員立即使用進階呼吸道處置器材-喉頭鏡進行評估檢查，發現婦人口中有多塊異物，立即使用異物夾為婦人取出多塊「麻糬」，成功取出異物的婦人於送醫前，已恢復呼吸與意識並可和救護人員對答說話，救護人員成功從鬼門關搶回婦人性命。

消防局第六大隊長邱淵明指出，異物梗塞的黃金救援時間只有短短4至6分鐘，一旦未能成功排除呼吸道異物，患者極可能喪失生命，此次婦人能救回一命，有賴於兩名高級救護技術員顏維廷與李嘉祐的正確判斷及完善處置，利用進階呼吸道處置及時排除婦人口中異物，暢通呼吸道得以讓病患恢復呼吸及意識，避免憾事發生。

消防局局長李明峯呼籲市民朋友飲食時要注意細嚼慢嚥，尤其是老人及年幼孩童食用黏性較高或難咀嚼的食物，更是要注意避免發生異物梗塞。民眾遇到異物梗塞患者應立即打119求救電話，同時提醒報案時應保持冷靜、接受派遣員的專業指導，以爭取寶貴救援時機。