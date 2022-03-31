打火不打虎　南消五大隊結合仁德區公所清明防火宣導

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，與仁德區區長黃素美，聯合於清明連假開始前夕，在仁德區中洲公墓向祭祖掃墓民眾宣導清明防火、金紙減量等事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明慎終追遠祭祖時節將近，台南市消防局第五大隊，與仁德區公所為減少今年清明連假墓地火警及燃燒雜草所造成的空氣汙染危害，由仁德區區長黃素美與文賢分隊，聯合於清明連假開始前夕，在仁德區中洲公墓向祭祖掃墓民眾宣導清明防火、金紙減量等注意事項。

宣導小組，以水滸傳中林沖及今年為虎年之意象，取林沖之諧音，「淋沖、臨沖」、「打火不打虎」、「來匆匆、去沖沖，別讓消防嗡嗡嗡」等宣導標語及人物角色扮演活潑生動的方式宣導。

這次清明期間，仁德區區長黃素美與消防局第五大隊仁德分隊及文賢分隊等相關人員，針對仁德區內公墓區域雜草移除清運，公墓人員駐點、設立祭祖掃墓服務點、駐點人員訓練等防範墓地火災事項預做事先協調規劃，消防局第五大隊特別加強墓地車巡及駐點守望頻率，隨時注意公墓雜草移除及清運情形向區公所回報及追踪後續處理進度等，做好事先預防工作。更為減少水資源浪費，利用資源再生水於各公墓駐點服務處設立取水點供祭祖掃墓民眾於焚燒金紙後撲滅火源使用。

消防局特別呼籲民眾，清明祭祖掃墓請務必做到不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，祭祖掃墓離去時記得熄滅灰燼、記得把垃圾帶走的「四不二記得」要領。發現林野火災及有人蓄意焚燒雜草時，應儘速撥打 119火警電話報案。違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處3000元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發。