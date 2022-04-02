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大陸 大陸焦點 特派現場

嬰兒被單獨隔離無人顧…「屁股慘爛掉」家長心碎　上海官方回應

▲▼上海傳出多名嬰幼兒被單獨隔離。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲上海傳出多名嬰幼兒被單獨隔離。（圖／翻攝自小紅書、微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交平台上瘋傳一組照片稱，上海金山區有一處「嬰幼兒隔離點」，多名嬰幼兒擁擠在一個個床位上，這些床位所在的場景似乎位於醫院走廊之中。有網友稱，由於孩子與家長分開，沒法及時照護，「孩子屁股都爛了。」對此，上海市公共衛生臨床中心2日作出了回應。

此前，據陸媒《中國慈善家雜誌》報導，趙倩（化名）一家三口皆確診，其丈夫被送到集中隔離點接受隔離治療，她和2歲半的女兒則留在上海同仁醫院接受治療。然而3月29日下午，趙倩被送去方艙醫院，其女則被帶到位於金山區的上海公共衛生臨床中心隔離。

她表示，女兒只是確診當日出現發燒症狀，即日已退燒，且連續3天沒有任何不適症狀。她質疑，孩子離開父母能否得到很好的照顧。防疫人員則表示，是「政府規定」，家長如不同意，孩子可單獨繼續留在醫院，但大人必須到方艙醫院。

截至2日，趙倩兩母女已分開3天，她經常會透過微信詢問所在醫院的護士有關女兒的情況，但答案皆只有「還好」兩字而已，此外杳無音信。趙倩表示能理解醫生忙碌，可自己真的很緊張，從未見照片或影片下，不知女兒到底狀況如何。

趙倩的情況並非個例，其病友的4歲女兒也同被送到上海公共衛生臨床中心隔離。而近日該病區陸續傳出不少照片和影片，反映被隔離的幼兒較多，相對地護士則較少，醫護人員還透露一個護士基本上要照看約10個孩子，種種情況令趙倩更加揪心，連覺也睡不着，擔心護士忙不過來，連洗澡、擦屁股等衛生保障也不知是否照顧周到。

趙倩最後表示，希望有關資訊能做到公開透明，女兒既然沒有任何症狀就不能擠佔醫療資源，回到家長身邊也能得到好的照顧。

4月2日，上海市公共衛生臨床中心方面回應，「網路流傳的照片、影片是我院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非金山嬰幼兒隔離點。」

上海市公共衛生臨床中心表示，「因感染新冠病毒的兒科患兒增多，為改善住院環境，我院調整兒科病房至門急診樓。由於收治患兒還在增多，內部需要病房調整。收治在我院的兒科患者由兒科醫院及兒童醫院、兒童醫學中心派駐的醫護團隊負責，患兒的醫療診治和生活照料是有保證的。目前已組織增派兒科醫護隊伍並進一步調整兒科病房、優化收治流程、改善病房管理，加強與患兒家長聯繫溝通，更好地做好兒科患者救治工作。」

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