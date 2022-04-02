星巴克、夜市、大潤發都入列　桃市府公布36處確診足跡

▲桃園市今日新增22例本土確診，市府隨後公布相關36處足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

記者陳凱力、楊淑媛／綜合報導

中央指揮中心今日公告桃園新增22例本土，包含大潭電廠相關+4、網拍電商返美相關+10、舞蹈班相關+1、中原大學相關+2、桃警相關+1，另3案則為新北衍生及1案為基隆衍生相關。桃園市府也公布相關足跡，包含星巴克台茂門市、桃園觀光夜市、新馬辣桃園大江店、大潤發八德店等36處足跡，相關單位也在最快時間內前往進行消毒。

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▲市府公布相館足跡，包含知名咖啡廳、麻辣鍋、大賣場都入列。



鄭文燦市長於直播時說到，這一波疫情蔓延尤其以校園相關影響範圍最大，包含幼兒園、國小、國中、高中、大學、補習班、才藝班，甚至是老師、學生、家長等，目前已累積18所教育機構受到影響，23學生、3位老師陽確診，因此市府也針對這一波校園擴大進行政策修正：

1、4/2日起至4/15日校園內除飲水、用餐皆須全程戴口罩。

2、體育、美術、音樂等表演藝術課程恢復戴口罩。

3、4/15前校外教學、畢業旅行、校慶、園遊會、親職教育會等，皆延後至16號以後辦理。

4、室內停止外借，室外可外借，但使用後需進行消毒。

5、減少跨班、跨校活動，倘若無法避免，也需落實防疫規範。

6、用餐需保持環境通風良好、適當距離、不共餐不併桌以及用餐不交談。

為了確實防堵疫情，市府另新增3處臨時社區篩檢站，包含金湖市民活動中心、八德綜合大樓、平鎮龍岡大操場，4/3~4/5，每日上午9點至12點，帶健保卡即可前往篩檢。

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