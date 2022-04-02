基隆今+42　林右昌籲：連假避免不必要移動與群聚

▲基隆今增42例確診個案，林右昌籲連假避免不必要移動與群聚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（2日）宣布本土病例新增160例，其中基隆新增42例。基隆市長林右昌透過視訊會議表示，目前本市居家隔離人數1426人、自主健康管理486人，目前在集中檢疫所安置的有103人，醫療院所收治41人；CDC公布與基隆相關的案例有37例，全市社區篩檢站也持續進行廣篩。



中央疫情指揮中心公布與基隆相關的案例有37例，大約有65%（24例）都是無症狀，其餘都是輕症，林右昌依序說明，小吃店工作人員與消費者相關有7例：案23781、23854、23855、23861、23865、23894、23899；警察相關的有4例：案23779、23853、23864、23897；崇右影藝科技大學有4例：案23778、23859、23863、23900。

另外，中正區某工地相關有6例：案23858、23890、23891、23892、23893、23895；新北市工作移工有2例：案23889、23898；台中市婚宴案有2例：案23856、23857；與房仲相關有3例：案23777、23896、23901；某物流內勤有2例：案23783、23985；南榮國中接觸者1例：23776；另有6例：23780、23782、23860、23862、23866、23986還在疫調中。

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林右昌針對疫情狀況表示，有關海洋大學、二信中學群聚案，今天均持續無新增確診案例發生，兩個學校在第一時間都採取停課措施，所以把感染的可能性控制住，而所有的師生，皆持續每天進行快篩監測當中。

林右昌說，南榮國中的部分，新增1例是原本南榮國中確診者的家人，是在居隔期間陰轉陽確診，而在小吃店的部分有7例，其中3例是消費者、2例是家人、2例工作相關人員；消費者是另外進行快篩後PCR確診個案，其他則都是原本被匡列居隔的對象。

至於警察群聚案，林右昌說，今日新增的4例，是表揚餐會延伸的警察局職場感染，在快篩監控中陽性，送PCR檢驗確診；已要求警察局確實落實分倉分流，持續快篩監控，預劑在4月4日針對所有警察局同仁再重新做1次PCR檢測。

林右昌表示，崇右影藝科技大學有4例，皆是1日確診的指標個案（案23531）的接觸者，都是原本被匡列的對象，2名是他宿舍的室友，1名是他同班同學，1名則是隔壁班同學；這個班級是專班，人數不多，多來自花蓮。

林右昌說，但因專業特性的關係，同學老師間有很密切的肢體接觸，除了1日說明已採取匡列接觸師生的措施之外，由於學生有上通識課，且有打工也正請校方提供名單將進一步匡列，市府已請校方持續積極要求所有師生進行自我健康監測。

今天有新的關聯，是在中正區某工地相關有6例，有5例是工人，1例是工人的家人。他們都是因3月30日最早發病的指標個案（案23391）是40多歲的板模工人，因為同一工班，也有居住和親戚關係，密切接觸，整個工班都確診。

另外，經疫調台中市婚宴案新增的2例（案23856、23857），與工地的指標個案（案23391）住在同一個社區，初步判斷，他們應該是有關連性的，目前市府也針對該社區進行疫調與匡列和管控當中。

林右昌表示：「傳播速度很快，希望大家落實防疫做為，最重要的是落實，包括勤洗手、把口罩戴好戴滿，我們也在社區設置篩檢站，請大家踴躍出來篩檢，加上現在是清明連假，呼籲大家做好分流，特別在現在疫情嚴峻的期間，儘量避免人流的移動以及不必要的群聚，我們一起將疫情控制下來。」

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