快訊／高雄本土+9！4人外地旅遊確診　疫調足跡曝光

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市府今（2）日宣布，新增9例本土案例！對此，高雄市府也在下午召開疫情說明記者會，並公布確診足跡，包括全聯福利中心、小北百貨、三崎車業等。

▲0402高雄市政府防疫記者會。（圖／翻攝youtube）

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高雄市府表示，今日新增的9例中，4例為前鎮化工廠相關，分別為案23808、23918、23919、23920，3/23疫情爆發後被匡列隔離，近日隔離期滿採檢因轉陽確診；2例為阿里山旅遊確診，個案為案24020、24019，為一對情侶，於3/31-4/1開一部車到阿里山旅遊，因住宿時曾與確診個案接觸，在回程路上接獲通報採檢確診。

另外，有2例有花東旅遊史，分別為案24017、24018，於3/25-3/28開一部車前往花東旅遊，其中案24017於昨日發病後採檢確診，而案24018緊急匡列採檢後也染疫，目前2人均收治於負壓隔離病房；此外，還有一例為案24021，為中央集檢所工作人員，因同事案24016確診後，緊急匡列同事採檢，被驗出陽性確診，3名同住家人經緊急採檢後均為陰性。

市府表示，詳細的疫調工作仍在持續進行中，因此呼籲市民做好自身防疫，若有足跡重疊者，或有疑慮者，盡速前往採檢。