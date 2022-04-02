放完4天連假「升三級機率多少？」　鄉民答案一致：被全世界笑死

▲連假出遊，除了戴口罩、勤洗手外，自主應變也要做好！（示意圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

清明連假Day1正式展開，面對昨（1）日本土暴增104例，外界擔心人流移動恐讓疫情炸鍋。對此，有鄉民好奇拋問，放完4天連假「升三級的機率是多少？」文章引發網友一面倒認為，「不會升啦，頂多會有新名詞類三級、準三級」，還有人直呼若真的升三級，恐怕會被全世界笑死。

一名網友在PTT的Gossiping板發問，清明連假才展開，面對昨日本土確診數竄增百例，讓他備感擔憂「照這個進度清明連假完，升三級的機率是多少？」

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底下網友答案幾乎一致，認為升三級機會渺茫，「等重症大爆發再說」、「100%升2.9級」、「疫苗都打了，不會給你三級的啦」、「不會升啦，要升早升了」、「還三級，不被全世界笑死」、「不會升三級了好嗎，爆了就共存而已」、「都說不分級了，哪來的三級」、「去看一下訂房網有沒有退訂就知道了」、「輕症又沒死人，不會升好嗎」、「不會升啦，頂多會有新名詞類三級、準三級」。

▲鄉民刷一排，升三級「機率是0%」。（圖／翻攝PTT）



►近六日本土確診數，統計共397例：

3月27日+83例

3月28日+34例

3月29日+33例

3月30日+56例

3月31日+87例

4月 1 日+104例

針對升三級警戒的問題，陳時中於昨日再強調，目前沒有升級考量，雖然病毒傳播速度快，但Omicron以輕症居多，若重症醫療量能顧好就能因應。

行政院長蘇貞昌備詢時，也表示目前沒有做三級警戒的規劃，「現在也沒有到這樣的需要」，強調民眾不需要擔心會突然封城。

對此，陳時中喊話，落實經濟防疫模式需靠民眾主應變，除了戴口罩、勤洗手外，自主應變也要做好，近來許多案例都是染疫後自主通知朋友篩檢，「這比我們疫調半天才通知還有用。」