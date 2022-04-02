快訊／清明連假首日開記者會「病例破百」？　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。陳時中昨日在記者會結束前提到，連假期間若病例數低於100例，將停開記者會，反之則照常舉辦，向國人報告疫情。而連假首日就召開記者會，是否代表病例數破百？又是否再創單日確診新高？下午陳時中有望說明。

指揮中心昨公佈新增104例確診病例，創下今年新高，個案分佈為9縣市，其中以新北市增加40例最多，基隆市、桃園市也各增加20例。新增病例中，又有3起群聚感染源不明，也讓監測中傳播鏈增加至20條。

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先前國內累計的不明傳播鏈包括「高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工、花蓮慈濟急診醫護」。昨日又增加「新北、桃園散發個案、桃園電商網購群聚」。

今日下午記者會也會公布航班落地採檢結果，桌球國手「小林同學」林昀儒在WTT球星挑戰賽奪銀後，1日晚間搭機經泰國轉機返台，驚傳落地採檢陽性，是否會列在今日境外移入個案？下午指揮中心有望說明。