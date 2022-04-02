錯過阿妹演唱會！衰妹搭不到高鐵「噴1萬1600元」　網：難忘愚人節

▲張惠妹時隔7年，再度重返小巨蛋嗨唱。（圖／聲動娛樂提供）



網搜小組／劉維榛報導

高雄東南水泥廠1日進行拆除高塔，不慎壓倒鄰近電塔導致高鐵運輸停擺，造成12萬人無車可搭。一名女網友崩潰臭罵，昨日要與友人從台南北上看阿妹演唱會，結果高鐵暫停北上行駛，兩人悲慘損失1萬1600元。

高鐵因東南水泥施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，致電力異常，雙向無法正常運轉。許多民眾傍晚要返鄉無法搭車，擠爆車站。經台電、台鐵及本公司通力搶修後，提前至22點40分恢復雙向通車運轉。

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這場倒搭意外，讓好不容易搶到張惠妹（阿妹）的「天選之人」只能無言以對，該苦主在臉書《爆廢公社》怒譙，昨日「人在台南要搭高鐵到臺北看阿妹，結果延誤害我跟朋友們沒辦法北上，演唱會的票5800元欸，乾！」

悲催文章貼出後，一票網友也幫QQ，「證據留著找東南水泥討回公道！這真的很心痛」、「這種高價值的，我一定提早住宿一天」、「難忘的愚人節」、「好倒楣，超精彩耶」、「這真的幹到爆，好不容易搶到票，結果居然是這個因素」、「不能跟他們反映，然後申請退費嗎」。

▼終極苦主困在台南，無法看阿妹演唱會。（圖／翻攝爆廢公社）

